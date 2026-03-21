El análisis del singular verano que terminó en San Juan y qué se espera para este otoño

Terminó uno de los veranos más atípicos de la historia reciente en San Juan. Con olas de calor prácticamente ausentes, niveles de humedad inusuales y temperaturas que recién alcanzaron los 40 grados en marzo, la temporada estival sorprendió a especialistas y ciudadanos por igual.

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Ahora, con el inicio del otoño, los pronósticos anticipan un escenario más cercano a los parámetros habituales, en contraste con la anomalía que marcó los meses anteriores.

Consultado sobre el comportamiento del verano 2025-2026 en la provincia, el climatólogo Germán Poblete aseguró a Tiempo de San Juan que su estación meteorológica, ubicada en Capital, no registró temperaturas de 40 grados entre el 21 de diciembre (día en que comenzó la temporada) y fines de febrero. “Paradójicamente, la primera vez que el termómetro alcanzó esa máxima fue el 2 de marzo”, señaló.

Para el especialista, este dato convierte a la temporada estival sanjuanina en “completamente anómala” o incluso “benévola”, en comparación con los registros históricos.

Durante la primera parte del verano, las condiciones inusuales estuvieron marcadas por una mayor nubosidad y tormentas aisladas persistentes, fenómenos poco frecuentes para la época que, además, elevaron significativamente los niveles de humedad. “Al haber mayor contenido de humedad en el aire, la sensación térmica en muchos casos sí pudo haber superado los 40 grados, pero la temperatura real no”, explicó el especialista.

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En ese período, la humedad llegó a superar el 80%, un valor excepcional si se tiene en cuenta que el promedio de enero se ubicó en torno al 40%. La diferencia es aún más notoria frente a los valores habituales del Valle del Tulum, donde la humedad media suele rondar apenas el 25%.

Febrero, en tanto, también mostró un comportamiento fuera de lo común. Según detalló el climatólogo, fue un mes “más fresco de lo normal”. La temperatura mínima promedio en febrero de 2025 había sido de 23,4 grados, mientras que en 2026 descendió a 19,4, es decir, cuatro grados menos. En cuanto a las máximas, el promedio pasó de 37,4 grados en 2025 a 32,4 en 2026.

Además, durante el segundo mes del año tampoco se registraron temperaturas iguales o superiores a los 40 grados, algo que sí había ocurrido el año anterior, cuando se contabilizaron 8 eventos por encima de ese umbral e incluso una jornada en la que el termómetro alcanzó los 43 grados.

En contraste, este año los 40 grados aparecieron recién el 2 de marzo. “Hemos tenido un febrero, entre comillas, fresco; más benévolo que el del año pasado”, resumió Poblete.

Qué se espera para el otoño que acaba de comenzar

Astronómicamente, el otoño comenzó ayer viernes 20 de marzo a las 20, cuando el Sol ingresó en Aries y se produjo el equinoccio, es decir, el momento en que el día y la noche tienen igual duración. A partir de ahora, las jornadas serán progresivamente más cortas, lo que favorecerá un descenso paulatino de las temperaturas, algo que ya comenzó a percibirse.

Este cambio estacional abre paso a uno de los períodos más valorados en la provincia: abril. De acuerdo con los índices objetivos señalados por Poblete, es el mes con mayor cantidad de días de confort climático óptimo, considerando variables como temperatura, humedad, nubosidad, viento y radiación solar.

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En este sentido, incluso supera a septiembre, el otro mes de transición. “Septiembre es muy ventoso e inestable, mientras que en abril predomina la calma”, explicó el especialista.

Respecto al resto del otoño, Poblete indicó que se está manifestando el fenómeno de El Niño, el cual, según los pronósticos internacionales, podría intensificarse recién hacia junio o julio.

“Teniendo en cuenta el pronóstico extendido, espero que este sea un otoño típico de San Juan, con temperaturas medias dentro de los valores normales, días templados a agradables y noches frescas”, concluyó.