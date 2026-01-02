El 2025 cerró como el año más lluvioso de la última década en San Juan

El 2025 cerró como el año con mayor cantidad de lluvias en San Juan, durante la última década.

El inicio del 2025 ya marcaba el camino. En marzo pasado, al finalizar el verano, los registros indicaban que había sido el período estival con más precipitaciones de los últimos 11 años en la provincia , situación que incluso provocó crecidas y daños en distintos departamentos. La tendencia continuó y, con una Tormenta de Santa Rosa que quedará marcada en la historia por su puntualidad e intensidad. De ese modo, el año terminó por consolidarse como el más lluvioso de la última década en San Juan.

Los datos estadísticos pertenecen a informes y archivos del Servicio de Agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan, dependiente del INTA y a cargo de la Lic. Sonia Silva, cuya estación meteorológica está ubicada en Pocito (por lo que los registros corresponden a esa zona) y cuentan con series históricas desde 1968 en adelante.

Según los documentos a los que tuvo acceso Tiempo de San Juan, durante 2025 la precipitación anual registrada en esa estación fue de 118,2 milímetros. La cifra supera la media histórica de lluvias para San Juan, que se ubica entre los 90 y los 100 milímetros, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

image Lo que dejó la Tormenta de Santa Rosa 2025 en distintas zonas de la provincia.

Al analizar los índices mes a mes, agosto aparece como el mes con mayor cantidad de precipitaciones del año. Durante ese período cayeron 38,3 milímetros y, a lo largo de sus 31 días, la jornada más lluviosa fue justamente la última, cuando se registraron 23,9 milímetros. En esa ocasión, el fenómeno coincidió con la tradicional Tormenta de Santa Rosa, que llegó de manera sumamente puntual. La situación, de hecho, fue lamentable para vecinos de distintas zonas de la provincia. Según datos del Ministerio de Familia, las autoridades debieron asistir a 5.103 familias de departamentos como Chimbas, Caucete, 25 de Mayo, Pocito, 9 de Julio, San Martín, Albardón, Ullum, Sarmiento, Angaco, Zonda y el Gran San Juan.

El segundo mes con más lluvias de 2025 fue enero, cuando precipitaron 37,2 milímetros. En general, las lluvias estuvieron repartidas a lo largo de sus 31 días: llovió en 11 de ellos y el día que sumó el mayor nivel de precipitaciones fue el 11 de enero, cuando cayeron 9,1 milímetros.

En tanto, marzo ocupó el tercer lugar en el ranking de los meses más lluviosos de 2025, con un total de 33,5 milímetros, concentrados en apenas dos días: el 4 de marzo cayeron 21,6 milímetros y el 7 de marzo, otros 11,9 milímetros.

image Los daños en Albardón, tras la intensa lluvia de marzo pasado.

En ese caso, quienes peor la pasaron fueron los vecinos de Albardón y Jáchal. En el primero de los departamentos se registraron lluvias tan intensas el día 4 que el agua generó importantes estragos en arterias y viviendas, obligando a la evacuación de unas 15 familias. Además, un adulto mayor debió ser hospitalizado tras el colapso de su casa.

image Huaco, en Jáchal, después de la creciente.

Por su parte, Jáchal sufrió el embate de la lluvia en distintas zonas. Sin embargo, la localidad más afectada fue Huaco, que el miércoles 5 de ese mes vivió la peor crecida de los últimos 20 años. El fenómeno fue tan severo que, si bien las autoridades trabajaron intensamente para realizar reparaciones y trasladar a vecinos cuyas viviendas quedaron inutilizables, seis meses después aún eran visibles los indicios del paso del agua.

Datos que llaman la atención

Para encontrar un año que supere al 2025 en materia de lluvias hay que retroceder hasta 2015, cuando la precipitación anual registrada por el sistema del INTA fue de 157,9 milímetros. En esa oportunidad, el mes con más lluvias fue diciembre, con 46 milímetros acumulados.

Otro dato llamativo es que en 1992 el sistema de análisis del INTA registró exactamente la misma cantidad de precipitaciones anuales que en 2025: 118,2 milímetros. En ese año, el mes con mayor acumulado fue noviembre, cuando se registraron 38,1 milímetros.

En tanto, en 1974 el registro fue cercano, con 114,3 milímetros, un número considerablemente más elevado que el del año anterior, 1973, cuando apenas se habían registrado 25,5 milímetros en todo el año.

El ranking de lluvias en San Juan durante la última década, año por año

* 2025:

-Precipitación anual (mm.): 118,2

-Lluvia diaria máx. anual: 23,9

* 2021

-Precipitación anual (mm.): 108,8

-Lluvia diaria máx. anual: 35,0

* 2022

-Precipitación anual (mm.): 108,4

-Lluvia diaria máx. anual: 27,1

* 2024

-Precipitación anual (mm.): 96,8

-Lluvia diaria máx. anual: 16,5

* 2016

-Precipitación anual (mm.): 94,7

-Lluvia diaria máx. anual: 8,1

* 2018

-Precipitación anual (mm.): 80,9

-Lluvia diaria máx. anual: 8,9

* 2019

-Precipitación anual (mm.): 70,1

-Lluvia diaria máx. anual: 13,5

* 2023

-Precipitación anual (mm.): 64,2

-Lluvia diaria máx. anual 17,6

* 2017

-Precipitación anual (mm.): 57,8

-Lluvia diaria máx. anual: 6,9

* 2020

-Precipitación anual (mm.): 32,8

-Lluvia diaria máx. anual: 16,3