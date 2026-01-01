Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

El inicio de 2026 tuvo un momento cargado de emoción en la Maternidad del Hospital Rawson, donde finalmente se conoció quién fue la primera beba nacida en San Juan en el nuevo año. Se trata de Natalia Morales , que vino al mundo en plena madrugada.

El nacimiento se produjo exactamente a las 2.28 , mediante una cesárea programada. Según confirmaron desde el centro de salud, la recién nacida pesó 2.700 gramos y presenta un muy buen estado general, al igual que su madre.

Natalia es hija de Leonardo Antonio y Solange Atampiz, quienes comenzaron el año de una manera inolvidable, con la llegada de su primera hija y la alegría que suele acompañar a los primeros nacimientos del calendario.

Aunque el debut de los nacimientos en la provincia se hizo esperar algunas horas, la llegada de Natalia marcó oficialmente el comienzo de la lista de bebés sanjuaninos de 2026 y trajo felicidad a todo el equipo médico que acompañó el parto.