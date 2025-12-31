miércoles 31 de diciembre 2025

Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Noelia Ríos y Javier Oviedo trabajaban juntos en el café de la Galería Estornell y las dificultades económicas los obligaron a cerrar y volver a empezar. Hace tres meses, de su experiencia en la gastronomía nació Nossa Pizza, un emprendimiento que ofrece sabores traídos de Brasil desde la Capital a toda la provincia.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2025-12-31 at 18.34.59

A veces los proyectos nacen de la ilusión. Otras, de la crisis y la necesidad. En el caso de Noelia Ríos y Javier Oviedo, Nossa Pizza surgió de esa mezcla intensa a la que se le sumó la experiencia acumulada trabajando en la gastronomía y una convicción profunda: no rendirse.

"Al principio había días que nos sentábamos los dos acá afuera a mirarnos, porque no se movía nada", cuenta Noelia mientras amasa las pizzas que van a salir un martes a la noche, en la previa de Año Nuevo. El teléfono no para de sonar. Ella responde los pedidos y sigue amasando. Nossa Pizza es hoy la única pizzería de San Juan que ofrece variedades brasileras, sabores que trajo Noelia cuando vivió años en ese país y trabajó en distintas cocinas.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 11.56.37

Ella es Técnica en Higiene y Seguridad y él es enfermero, ambos se conocieron trabajando en el café de la Galería Estornell, que tuvieron que cerrar por problemas económicos y fue entonces cuando decidieron rearmarse y crear Nossa Pizza.

Hace tres meses, en una casita ubicada en calle Las Heras, casi Arenales, está ubicada la casa donde además de vivir, Noelia amasa desde las tres de la tarde para tener listas las pizzas que Javier sale a repartir. Ellos son dueños, deliverys, cocineros, contadores, community managers y todo lo que sea necesario para poder sacar el emprendimiento adelante.

La pizzería brasilera está ubicada en calle Las Heras 1026 sur, casi Arenales, en Capital. La pizzería brasilera está ubicada en calle Las Heras 1026 sur, casi Arenales, en Capital.

Ambos reconocen que tener que cerrar el café de la Galería Estornell fue muy triste. “Por cuestiones económicas tuvimos que cerrar. Fue duro, pero no nos quedamos quietos”, reata Noelia, con la serenidad de quien ya atravesó la tormenta. La cocina, ese espacio que conoce desde hace años, volvió a ser refugio y motor. “Él pone mucho en el delivery, yo en la producción. Pero en realidad hacemos todo juntos”, resume ella, sin separar roles ni esfuerzos.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 11.56.37 (1)

La clave de Nossa Pizza está en algo poco habitual para el paladar sanjuanino: los sabores brasileños. La Strogonoff con carne de lomo, panceta crocante, batata pay y hasta pizzas dulces, como la de banana con canela o la de Milho con bacon, son las que más salen. Sobre la pizza de banana, Noelia reconoce que es rara, pero que "al que le gusta la banana, la canela y lo agridulce le encanta".

Nossa Pizza abre de martes a domingo, desde las 21.30 hasta las 2 o 3 de la madrugada Nossa Pizza abre de martes a domingo, desde las 21.30 hasta las 2 o 3 de la madrugada

Noelia y Javier son pareja desde hace tres años. Se conocieron trabajando en el café y desde entonces no se separaron ni en lo personal ni en lo laboral. “Arrancamos todos los días desde las tres de la tarde. Esto lleva muchísimo tiempo”, explica.

Abren de martes a domingo, desde las 21.30 hasta las 2 o 3 de la madrugada, dependiendo qué tantos clientes haya en el local, que dispuso varias mesas en la vereda y ofrece tragos y bebidas para acompañar la pizza y pasar un buen momento. No hay horario fijo de cierre, pero sí una premisa clara: hacer poco, pero hacerlo bien. Esa filosofía les permite sostener la calidad y construir, paso a paso, una clientela fiel. Incluso algunos que frecuentaban el viejo café hoy vuelven, pero ahora a buscar una pizza distinta.

La hija de Noelia, Emilia, quien colabora con los TikToks para mostrar el detrás de escena de este emprendimiento que todavía está creciendo. Porque Nossa Pizza no es solo un negocio: es el reflejo de dos personas que, cuando todo parecía cuesta arriba, eligieron encender el horno otra vez y apostar por lo que saben hacer.

Y cada noche entre sabores traídos de lejos, confirman que empezar de nuevo también puede ser una forma de seguir adelante.

Embed - Nossa Pizza, la pizzería sanjuanina que vende variedades brasileras. º

