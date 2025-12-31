Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Una falla eléctrica desató un voraz incendio y dejó a un auto envuelto en llamas en la tarde del último día de 2025. El siniestro se produjo en una calle principal de Pocito y hubo escenas de desesperación para apagar el fuego hasta que llegaron los Bomberos y controlaron la situación, aunque los daños fueron totales.

Fuentes de la Policía señalaron que el incendio ocurrió alrededor de las 18 sobre calle Joaquín Uñac, o Mendoza, entre Independencia y Granaderos, frente a Villa Nacusi. El auto que quedó destruido era un Fiat Siena, propiedad de un hombre de apellido Gamboa, quien andaba de visita por la zona, contaron fuentes de la comisaría del lugar.

El conductor estacionó el coche contra el cordón y descendió. Minutos después, producto del calentamiento del motor y alguna falla, se produjeron las primeras llamas que tomaron la parte delantera del vehículo. El fuego luego se propagó por el tablero y el interior, y ahí ya no pudieron detenerlo.

El dueño y los vecinos intentaron apagar el fuego, pero fue imposible. Después llegaron efectivos del cuartel de Bomberos de Rawson de la Policía de San Juan, que en cuestión de minutos sofocaron el siniestro, aunque los daños ya eran totales. En la fuerza aseguraron que no hubo heridos.