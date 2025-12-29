Un incendio por un espiral arrasó con una vivienda: una familia quedó en la calle y necesita ayuda

Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria durante la madrugada del 22 de diciembre en el departamento Sarmiento. El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30, en la zona de Ruta 153, antes del ingreso principal al distrito, y dejó a una familia entera literalmente en la calle.

Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado de manera accidental cuando un menor colocó un espiral cerca de un colchón. El calor habría alcanzado la tela y, en cuestión de minutos, las llamas comenzaron a propagarse sin control. La vivienda, construida con block y caña, facilitó el rápido avance del incendio, lo que hizo imposible contener las llamas pese a los desesperados intentos de los ocupantes y vecinos del lugar.

La familia afectada está compuesta por una mujer de 46 años, su pareja, dos hijos menores, uno de ellos con discapacidad, y una nieta de apenas 18 meses.

image

Desde entonces, el grupo familiar se encuentra viviendo bajo gazebos improvisados y sin acceso a un baño. Además, la madre se encuentra quebrada y a la espera de una prótesis, por lo que necesita condiciones adecuadas de higiene y cuidado.

Además del daño habitacional, el incendio destruyó la fuente de ingresos de la familia. Las máquinas de coser con las que la mujer trabajaba ,una overlock y una recta, quedaron reducidas a cenizas. Su pareja también perdió todas las herramientas que utilizaba para ganarse la vida: taladro, amoladora, motosierra, soldadora y otros elementos esenciales.

Hoy la familia necesita ayuda urgente. Requieren desde ropa, alimentos y materiales de construcción, hasta un lugar donde poder vivir mientras intentan reconstruir su vida.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2644180851, contacto de Emilia Nahir Rivero Guerra, hija de la mujer afectada.