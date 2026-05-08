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El mal momento de un bombero voluntario sanjuanino: mientras apagaba un incendio vandalizaron su auto

Vargas combatía incendios por el viento Zonda cuando desconocidos dañaron su vehículo y provocaron destrozos hasta en el motor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un bombero voluntario de Albardón sufrió el vandalismo de su auto mientras sofocaba un incendio en medio del viento Zonda. Foto de archivo.

Un bombero voluntario de Albardón sufrió el vandalismo de su auto mientras sofocaba un incendio en medio del viento Zonda. Foto de archivo.

Un bombero voluntario de Albardón sufrió un hecho de vandalismo mientras combatía los incendios provocados por el viento Zonda en San Juan. Se trata del cabo Facundo Vargas, quien al regresar de colaborar en la emergencia encontró su vehículo dañado: le rompieron ambos espejos, partes plásticas y hasta afectaron el motor, dificultando su arranque. Desde la institución repudiaron el ataque y remarcaron que el hecho golpea no solo en lo material, sino también en la vocación de servicio de quienes arriesgan su tiempo y su seguridad para ayudar a la comunidad.

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El episodio ocurrió el pasado miércoles 6 de mayo, cuando Vargas se encontraba trabajando junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Albardón en distintos focos ígneos registrados durante la jornada de viento Zonda.

Según difundió la institución, el cabo integra el cuartel desde hace más de cinco años y suele acudir a las emergencias incluso fuera de horario de servicio. En muchas ocasiones utiliza su moto para llegar rápidamente a los incendios y colaborar con las tareas de control de las llamas y protección de bienes y personas.

Sin embargo, mientras cumplía con esa labor solidaria, desconocidos vandalizaron su automóvil. Los daños incluyeron la rotura de los espejos laterales, destrozos en partes plásticas y averías en el motor. “Sentí mucha tristeza y también indignación, más que nada porque uno, siendo bombero voluntario, sacrifica tiempo de su vida para ayudar a salvar vidas. Y que te hagan esto, no tiene explicación”, expresó Vargas tras el hecho.

Desde Bomberos Voluntarios de Albardón manifestaron su repudio ante lo sucedido y señalaron que este tipo de acciones afectan el espíritu solidario con el que trabajan diariamente los integrantes del cuerpo activo. “Mientras trabajamos en una emergencia, nuestra prioridad debe estar puesta en salvar vidas, controlar el fuego y garantizar la seguridad de todos”, indicaron en el comunicado difundido en redes sociales.

Pese a lo ocurrido, desde la institución aseguraron que continuarán trabajando con el mismo compromiso y vocación de servicio para asistir a la comunidad sanjuanina ante cada emergencia.

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