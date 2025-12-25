jueves 25 de diciembre 2025

Valentía

Héroes navideños: cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio

En el interior de la propiedad había tres adultos. El auxiliado por los adolescentes fue el único que resultó con heridas de gravedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación por parte de peritos de Bahía Blanca y Policía Científica de Coronel Suárez

Un incendio de grandes dimensiones irrumpió en la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, una localidad en el sur de la provincia de Buenos Aires, y dejó como saldo una persona gravemente herida y pérdidas materiales considerables. La víctima logró salir con vida gracias a la valentía de un grupo de cinco jóvenes que, al ver la magnitud de las llamas, decidieron ingresar a la vivienda para rescatar al hombre atrapado.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 5:50 en una casa ubicada sobre calle Pellegrini al 1100, movilizó a dotaciones de bomberos voluntarios, personal policial y puso en alerta a toda la comunidad.

De acuerdo con lo reportado por el diario local El Orden, la escena se desarrolló en el sector del garaje, donde las llamas consumieron por completo la estructura y provocaron la caída de mampostería, generando riesgo de derrumbe inminente.

En el interior de la vivienda se encontraban tres hombres en el momento en que comenzó el incendio: H.H.H., de 52 años, su hermano G.H., de 58, y A.A., de 64. El más afectado fue H.H.H., quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

El hermano del paciente internado en terapia intensiva y la otra persona no presentaron lesiones graves, aunque recibieron asistencia preventiva tras el siniestro.

El dato que resaltó fue la intervención de cinco jóvenes que, antes de la llegada de los bomberos, irrumpieron en la vivienda envuelta en humo para rescatar a H.H.H.

Los protagonistas de este acto heroico fueron cuatro varones y una chica, todos de entre 16 y 20 años.

El momento del rescate quedó registrado en un video difundido por El Orden, donde se observa cómo los jóvenes ingresan a la vivienda y dan auxilio al hombre en medio de la desesperación de los vecinos. Esas imágenes encabezan esta nota.

El jefe de dotación de bomberos, Martín Ortigosa, explicó que el fuego se concentró principalmente en el garaje, lo que derivó en la destrucción total de ese ambiente y daños por calor y humo en el resto de la propiedad.

Además, detalló que la intervención del cuerpo de bomberos evitó que las llamas avanzaran hacia la casa principal, aunque la estructura se vio afectada por el intenso calor y la presencia de humo.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron peritos de bomberos provenientes de Bahía Blanca y personal de la Policía Científica de Coronel Suárez, quienes buscan determinar el origen y la mecánica del foco ígneo.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

FUENTE: Infobae

