Felices

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

El mediocampista de Barracas Central formalizó su unión con la exdeportista Micaela Esperón mientras la justicia investiga presuntas maniobras de lavado de dinero en la conducción del fútbol argentino que lidera el padre del novio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un contexto marcado por la atención judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Iván Tapia, hijo del presidente de la entidad, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, y actual portador de la camiseta número diez de Barracas Central, formalizó su matrimonio con Micaela Esperón. La pareja, que tiene una hija de un año y medio llamada Amira, concretó el trámite legal en el Registro Civil y posteriormente compartió un almuerzo en el barrio de Puerto Madero.

image

La celebración se da luego de una temporada deportiva en la que el club del novio, bajo la dirección técnica de Ruben Insua, logró la clasificación a la Copa Sudamericana, aunque su desempeño estuvo acompañado por polémicas y arbitrajes cuestionados durante el torneo.

El evento familiar tiene lugar de forma simultánea a las investigaciones que la Justicia lleva adelante contra Tapia y su colaborador directo, el tesorero Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero. En el marco de estas causas, recientemente un magistrado ordenó investigar las operaciones de una compañía de helicópteros que habría realizado cuarenta y dos vuelos hacia una propiedad vinculada a Toviggino. Estas circunstancias vienen dando qué hablar sobre la exposición del titular de la AFA en eventos sociales de gran envergadura, tal como lo señaló el periodista Luis Ventura al analizar la oportunidad de realizar una fiesta de tales características en el presente clima institucional.

image

Respecto a la novia, Micaela Esperón cuenta con una trayectoria destacada como jugadora profesional de vóley, habiéndose formado en las filas de Vélez Sarsfield y alcanzado la final del certamen nacional en 2021 con el equipo de River Plate. El vínculo entre ambos fue reafirmado a través de mensajes en redes sociales tras la ceremonia civil, donde expresaron su mutuo compromiso. El evento principal está programado para este sábado en una estancia situada en Exaltación de la Cruz, en las cercanías de Capilla del Señor.

La logística del festejo multitudinario está diseñada para recibir a numerosos integrantes del ámbito deportivo, ofreciendo incluso la posibilidad de que los asistentes se hospeden en el lugar para evitar traslados nocturnos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, el evento se perfila como un encuentro top para los protagonistas del fútbol local, a pesar de las sospechas legales que rodean al Chiqui.

Temas
