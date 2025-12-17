Sturzenegger comparó a Viñateros con el "Chiqui" Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza

Un amparo judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza para evitar que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sea desregulado por el Gobierno Nacional, desató la furia del ministro Federico Sturzenegger que los terminó comparando con el "Chiqui" Tapia, hoy en el ojo de la tormenta por un escándalo de corrupción en la AFA, el organismo que dirige.

"Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón", se despachó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta social de X. En Mendoza no se la dejaron pasar y respondieron. Desde San Juan, hizo lo mismo el ministro de Producción, Gustavo Fernández .

Sturzenegger comparó el amparo judicial de los viñateros mendocinos con el que presentó en su momento la AFA, para evitar que los clubes puedan convertirse en sociedades anónimas, tras el DNU 70/23. Para el ministro, tanto desde la AFA como desde viñateros, buscan impedir la "opcionalidad" que se generó con estas reformas.

ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025

El primero en salir al cruce fue Vargas Arizu, ministro de la Producción de Mendoza, que aseguró que no logra comprender "la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto". Además, se defendió diciendo que desde el Gobierno de Mendoza han "impulsado este proceso de desreguulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas". El punto del conflicto entre los viñateros y Sturzenegger es la eliminación del Certificado de Ingreso de UVA (CIU) vuelva a ser obligatorio, algo que el Gobierno Nacional decidió dejar como opcional.

@fedesturze , no logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto.

Desde @MendozaGobierno hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas, @alfredocornejo



Desde @MendozaGobierno hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas, @alfredocornejo

Sigue pic.twitter.com/tFGJdzuhBT — Rodolfo Vargas Arizu (@RVargasArizu) December 17, 2025

El CIU es un documento clave para la trazabilidad de la uva desde el viñedo a la bodega. El documento digital asegura el origen y la calidad de la uva que ingresa a bodegas y mosto. Para Sturzenegger, este certificado es una "carga burocrática innecesaria".

“Como buenos discípulos del Chiqui Tapia, la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU. Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida. Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión", afirmó en un extenso comunicado publicado en redes sociales.

Arizu remarcó que la única norma cuya continuidad solicitaron fue el CIU obligatorio, pero dijio que la repuesta de Sturzenegger "siempre fue negativa". El funcionario mendocino, consideró la comparación de la vitivinicultura de Mendoza con la AFA y su presidente "una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros".

La respuesta sanjuanina: "La comparación no es feliz"

Desde San Juan, quien salió al cruce fue el ministro Gustavo Fernández, ministro de Producción Trabajo e Innovación y lo hizo en diálogo con Tiempo de San Juan.

"Lamento las palabras del ministro Sturzenegger. La comparación no es feliz, sin dudas", remarcó el funcionario provincial. En este sentido, también se alineó con la postura de su par mendocino, al afirmar que "desde San Juan hemos apoyaro la desregulación del INF de manera casi plena, con la sola excepción de unos pocos puntos". Entre estos, está la disposición que hace voluntario el CIU: "Compartimos casi todo, excepto esto último y esa mirada es compartida con el Gobierno de Mendoza", aclaró Fernández.

Para Fernández, la opinión de Sturzenegger fue "desafortunada" y agregó "menos aún la comparación de entidades vitivinículas con el presidente de la AFA".

La respuesta de la COVIAR: "Nos parece de mucha irresponsabilidad e ignorancia"

Mario González, presidente de la COVIAR, en representación del sector empresarial, también se expresó en contra de las declaraciones del ministro al afirmar que lamentan que Sturzenegger no haya podido "entender y comprender lo que todo el sector, más ministros de Producción y Gobernadores de provincias vitivinícolas le explicamos".

González también se mostró a favor de algunas desregulaciones que "son bienvenidas y muy necesarias para la desburocratización". Sin embargo, defendió la obligatoriedad del CIU, ya que "garantiza la trazabilidad, genuinidad y reputación del vino argentino en el mundo".

"Igualmente nos parece de mucha irresponsabilidad e ignorancia opinar de esta manera y con estas comparaciones. En ese sentido por una cuestión de educación no vamos a contestar en estos mismos términos", cerró.