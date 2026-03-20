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A no desesperar

Sin VPN ni trucos raros: qué apps remplazan a Magis TV en Argentina

Tras la caída de Xuper TV, hay otras opciones para seguir viendo películas, series y TV en vivo.

Por Agencia NA
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Ante la caída de Magis TV y Xuper TV, muchos usuarios argentinos encontraron la solución de utilizar VPN para encriptar su conexión a Internet y evitar el bloqueo por geolocalización, lo que les permitió seguir mirando el contenido de las apps mencionadas; pero, con el tiempo, esa opción se volvió engorrosa y ahora hay otras alternativas para reemplazarla.

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Sucede que la VPN inicial que servía para Xuper TV y Magis TV, Proton VPN, dejó de funcionar luego de algunos días, por lo que los usuarios tuvieron que seguir buscando VPN gratuitas para mirar las aplicaciones.

El tema es que las apps gratuitas de VPN suelen ser muy lentas, por lo que el contenido en vivo (canales de TV) casi no corre y también se cortan las series y las películas; por eso la opción de las VPN dejó de ser una solución.

Quienes deseen seguir mirando el tipo de contenido que ofrecían Magis TV y Xuper TV en Argentina tienen otras opciones. Los usuarios de TV Box deben instalar PlayStore y bajar la app Downloader.

Allí pueden encontrar varias apps que ofrecen series y películas y también canales en vivo, con el paquete fútbol incluido. Estas son:

  • MLX TV
  • MLX Movies
  • TV Clásica
  • Magma TV

Para poder descargarlas es necesario conocer el código, que suele encontrarse en los foros de Reddit o incluso en la misma página web de Downloader.

FUENTE: Agencia NA

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