La mujer y su bebé que eran buscados aparecieron en Río Negro: los detalles

La intensa búsqueda de una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses, que había generado una alerta en la provincia de Neuquén, tuvo un giro clave en las últimas horas: ambos fueron hallados en buen estado en la ciudad rionegrina de General Roca , donde la mujer se presentó voluntariamente en una comisaría junto al menor en brazos.

Según informó TN, la aparición de Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses , Carlos Amir Jeremy Araya, se produjo en la Comisaría 31 de General Roca . Esto permitió desactivar el operativo de búsqueda que se había desplegado en ambas provincias.

De acuerdo a la información preliminar, tanto la mujer como el bebé se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, fueron derivados a un centro de salud de Río Negro para una evaluación médica integral, mientras la situación queda ahora bajo la órbita de la Justicia y la Defensoría de Menores.

Con la localización confirmada, ahora las autoridades evaluarán el contexto general, en el que se habrían registrado antecedentes de consumo problemático por parte de la mujer, un factor que será tenido en cuenta para definir eventuales medidas de protección para el menor.

Como parte de la investigación, se revisaban cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de reconstruir los movimientos posteriores al 1° de mayo, fecha en la que la mujer y el bebé fueron vistos por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

En paralelo, la Fiscalía avanzaba con la toma de declaraciones a familiares y personas del entorno cercano, buscando reconstruir el contexto previo a la desaparición y determinar si existían situaciones que pudieran aportar información clave.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces, en conjunto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

La desaparición se denunció el mismo 1° de mayo, cuando la expareja de la mujer y padre del bebé se presentó ante la Policía al no poder comunicarse con ambos.

“Se acercó al domicilio y no obtuvo respuesta”, indicó el comisario Marcelo Campos. A partir de esa situación se activó de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó distintas áreas especializadas y la implementación de la Alerta Nati, protocolo provincial para menores de edad desaparecidos.

El rol de la Alerta Nati

La activación de la Alerta Nati implica la difusión inmediata de la imagen y los datos del menor desaparecido a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el objetivo de amplificar la búsqueda y acelerar la obtención de información.

Este protocolo fue creado a partir de un caso que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli en 1994, en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la legislación exigía esperar 48 horas para formalizar una denuncia, lo que generó una fuerte reacción social y derivó en cambios normativos.

Desde su implementación en 2010, la herramienta se convirtió en un recurso clave para actuar con rapidez en casos donde hay menores en riesgo, estableciendo criterios claros para su activación: que la persona desaparecida sea menor de edad, que exista peligro físico y que haya información suficiente para facilitar su identificación.