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Increíble

Acertó todos los números del Telekino y ganó $614.631.768

El afortunado apostador se quedó con la impresionante cifra tras el sorteo realizado este domingo.

Por Agencia NA
Un argentino acertó todos los números del Telekino y se quedó con un premio de $614.631.768.

Un argentino acertó todos los números del Telekino y se quedó con un premio de $614.631.768.

El sorteo de este domingo 3 de mayo del Telekino dejó un nuevo millonario, gracias a que un afortunado acertó en soledad todo el pozo de la jugada 2426.

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Los quince números que tiene el cartón vencedor de este domingo fueron los siguientes: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25 y gracias a eso se llevó 614.631.768 de pesos más un viaje a Río de Janeiro para 2 personas, un auto 0km y una casa estilo americana.

La apuesta, según se informó de manera oficial, se realizó en la provincia de Buenos Aires, sin especificar en qué localidad.

Telekino: sorteo del domingo 3 de mayo

Tradicional: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25

  • 1 ganador con 15 aciertos: $614.631.768
  • 21 ganadores con 14 aciertos: $520.556 cada uno
  • 635 ganadores con 13 aciertos: $51.964 cada uno
  • 7.091 ganadores con 12 aciertos: $15.958 cada uno

Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15

Requino: números del 3 de mayo

Números: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 22 - 24

10 ganadores: $404.877 cada uno

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

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