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Tremendo

Alarma en Argentina: investigan tres muertes por posible brote de hantavirus en un crucero

El buque había partido desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde; hay más pasajeros bajo observación y la OMS sigue de cerca la situación.

Por Agencia NA
hantavirus

Un episodio sanitario de alto impacto encendió las alertas internacionales tras la muerte de tres personas durante una travesía en el Atlántico. Las autoridades investigan un posible brote de Hantavirus a bordo del buque MV Hondius, que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

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La embarcación, dedicada a expediciones polares, transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes al momento del incidente. Según confirmó la Organización Mundial de la Salud, al menos uno de los fallecidos fue diagnosticado con hantavirus, mientras que otros casos sospechosos continúan bajo análisis epidemiológico.

De acuerdo con la información disponible, los primeros síntomas se manifestaron en plena travesía y con el correr de los días surgieron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad. Además de las víctimas fatales, varios pasajeros permanecen bajo estricta observación médica mientras se intenta determinar el alcance del posible brote.

Las autoridades sanitarias evalúan implementar medidas de aislamiento selectivo dentro del buque y reforzar los controles para evitar nuevos contagios. El caso es seguido de cerca por organismos internacionales, dada la complejidad que implica contener una enfermedad infecciosa en un entorno cerrado como un crucero.

El hantavirus es una patología transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves, especialmente a nivel pulmonar. Si bien el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre su elevada tasa de mortalidad y la necesidad de actuar con rapidez ante los primeros síntomas.

La situación genera preocupación no solo por las muertes confirmadas, sino también por la posibilidad de que existan más casos en desarrollo dentro de la embarcación, mientras continúa el monitoreo sanitario a nivel global.

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