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Apertura de sesiones

Minería, obra pública y la ampliación del Tren de Cercanías, entre los ejes del discurso de Alfredo Cornejo en Mendoza

En el marco de la apertura de sesiones en la Legislatura, el primer mandatario presentó una serie de reformas estratégicas para Mendoza. Los ejes principales de su anuncio incluyeron el lanzamiento de nuevas líneas de financiamiento para pymes, una actualización en la normativa de hidrocarburos y el impulso a la expansión de la actividad minera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alfredo cornejo

En la inauguración del 186° período de sesiones ordinarias, el gobernador Alfredo Cornejo realizó un balance de su gestión destacando al orden y la credibilidad como pilares del crecimiento de Mendoza. Con la convicción de que la provincia debe ser protagonista de su propio destino frente a la macroeconomía, el mandatario anunció una ambiciosa agenda legislativa y un plan de infraestructura para 2026.

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Entre los temas que interesan a miles de mendocinos, Cornejo se refirió a la ampliación del Tren de Cercanías que unirá Luján de Cuyo con Zona Este y recalcó que habrá modificaciones en el Acceso Sur para conectar mejor al Gran Mendoza.

A continuación, otros anuncios fundamentales para el año legislativo que comienza:

1. Eje de Economía, Financiamiento y Reforma del Estado

• Alivio Fiscal: se continuará con el cronograma de reducción y exenciones del impuesto a los Sellos, con el objetivo de alcanzar una alícuota general del 0% en los próximos años.

• Financiamiento Productivo: se destinarán recursos para subsidiar tasas de interés en créditos del sistema financiero y se ampliarán los fondos de garantías para que más pymes accedan a mejores condiciones.

• Reestructuración Institucional: se enviará un proyecto de ley para eliminar el actual Fondo para la Transformación y crear la Dirección de Financiamiento Productivo. Además, se remitirá a la Legislatura otro proyecto para reorganizar y modernizar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

2. Eje de Obras Públicas e Infraestructura

• Nuevas Obras Viales: se construirá un nuevo puente en la calle Aristóbulo del Valle (sobre RN40) en Godoy Cruz, con una inversión de 5 millones de dólares. También se publicarán los pliegos para el intercambiador de la Doble Vía del Este con la RN7, por 18 millones de dólares.

• Transporte Ferroviario: se anunció una ampliación del proyecto original del Tren de Cercanías del Este, agregando 12,6 km para que atraviese Maipú y llegue hasta Luján, sumando un total de 45 km de extensión.

• Vivienda y Construcción: se iniciarán 168 nuevas casas y 300 mejoramientos, además de destinar 10 millones de dólares para impulsar desarrollos privados mediante concursos públicos. Se enviará a la Legislatura el "Código Unificado de la Construcción" para todo el territorio provincial.

• Agua y Saneamiento: AYSAM prevé lanzar nuevas licitaciones durante 2026 por más de 80 millones de dólares.

3. Eje de Minería, Hidrocarburos y Energía

• Desarrollo Minero: a fines de este año iniciará la construcción de la mina y planta del Proyecto PSJ Cobre Mendocino (inversión de más de 600 millones de dólares). También se enviará a la Legislatura un tercer paquete de proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental, se avanzará con los estudios del Distrito Minero Norte y la provincia será sede de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026.

• Hidrocarburos y Vaca Muerta: en los próximos días se enviará un proyecto para actualizar la ley de hidrocarburos. YPF y la UTE Quintana-TSB ejecutarán un plan en 2026 perforando cinco pozos en la Vaca Muerta mendocina. Además, se lanzará una licitación para consolidar una Base de Datos Geológica provincial.

• Energía Limpia y Red Eléctrica: entrará en funcionamiento el Parque Solar El Quemado (el más grande del país con 305 MW) y se financiará hasta el 40% de la instalación de sistemas solares residenciales para 1.000 usuarios. Se licitará este año el sistema hidroeléctrico Nihuiles (288 MW) y una nueva línea de Alta Tensión de más de 90 km entre Nihuil IV y General Alvear.

4. Eje de Salud y Bienestar Social

• Infraestructura Sanitaria: la FUESMEN inaugurará un centro de diálisis de última generación e iniciará la construcción de un centro de anatomía patológica modelo. Además, se enviará una ley para construir un nuevo "Hogar Santa Marta para adultos mayores".

• Emergencias: se sumará al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la Unidad Médica de Intervención Rápida, utilizando motos para zonas urbanas.

• Salud Mental: se pondrá en marcha el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce, se avanzará en una comunidad terapéutica y se habilitará un nuevo edificio en General Alvear.

• Salud Digital: se completará la digitalización del sistema de salud gracias a un crédito aprobado del BID por 85 millones de dólares.

5. Eje de Educación y Tecnología

• Formación Estudiantil: los estudiantes de toda la provincia podrán formarse y certificarse en inteligencia artificial dentro del ámbito escolar.

• Innovación: se crearán centros regionales de innovación tecnológica que vincularán educación y producción en la provincia.

• Docentes e Infancias: se trabajará en un programa para facilitar el acceso a la vivienda para docentes y se avanzará con un nuevo régimen que establecerá responsabilidad para los adultos que fallen en el cuidado de sus hijos.

6. Eje de Seguridad y Ambiente

• Tecnología y Prevención del Delito: se implementarán tres nuevos sistemas inteligentes: un Sistema Predictivo del Delito (análisis de datos para patrullaje), un Sistema de Inhibición y Bloqueo Inteligente en cárceles (incluyendo tecnología antidrones) y un Sistema Provincial de Identificación Inteligente con reconocimiento facial.

• Control y Despliegue: se enviará una ley para regular el funcionamiento del nuevo laboratorio balístico y se sumará una nueva base de drones policiales en el Sur provincial.

• Gestión Ambiental: este año se licitarán servicios para el Centro de Visitantes en Horcones y el hotel de Plaza de Mulas en el Parque Provincial Aconcagua. Se incorporará también una aplicación digital para trazar residuos peligrosos.

Fuente: Diario UNO.

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