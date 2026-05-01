Minería, obra pública y la ampliación del Tren de Cercanías, entre los ejes del discurso de Alfredo Cornejo en Mendoza

En la inauguración del 186° período de sesiones ordinarias, el gobernador Alfredo Cornejo realizó un balance de su gestión destacando al orden y la credibilidad como pilares del crecimiento de Mendoza. Con la convicción de que la provincia debe ser protagonista de su propio destino frente a la macroeconomía, el mandatario anunció una ambiciosa agenda legislativa y un plan de infraestructura para 2026.

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Entre los temas que interesan a miles de mendocinos, Cornejo se refirió a la ampliación del Tren de Cercanías que unirá Luján de Cuyo con Zona Este y recalcó que habrá modificaciones en el Acceso Sur para conectar mejor al Gran Mendoza.

A continuación, otros anuncios fundamentales para el año legislativo que comienza:

1. Eje de Economía, Financiamiento y Reforma del Estado

• Alivio Fiscal: se continuará con el cronograma de reducción y exenciones del impuesto a los Sellos, con el objetivo de alcanzar una alícuota general del 0% en los próximos años.

• Financiamiento Productivo: se destinarán recursos para subsidiar tasas de interés en créditos del sistema financiero y se ampliarán los fondos de garantías para que más pymes accedan a mejores condiciones.

• Reestructuración Institucional: se enviará un proyecto de ley para eliminar el actual Fondo para la Transformación y crear la Dirección de Financiamiento Productivo. Además, se remitirá a la Legislatura otro proyecto para reorganizar y modernizar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

2. Eje de Obras Públicas e Infraestructura

• Nuevas Obras Viales: se construirá un nuevo puente en la calle Aristóbulo del Valle (sobre RN40) en Godoy Cruz, con una inversión de 5 millones de dólares. También se publicarán los pliegos para el intercambiador de la Doble Vía del Este con la RN7, por 18 millones de dólares.

• Transporte Ferroviario: se anunció una ampliación del proyecto original del Tren de Cercanías del Este, agregando 12,6 km para que atraviese Maipú y llegue hasta Luján, sumando un total de 45 km de extensión.

• Vivienda y Construcción: se iniciarán 168 nuevas casas y 300 mejoramientos, además de destinar 10 millones de dólares para impulsar desarrollos privados mediante concursos públicos. Se enviará a la Legislatura el "Código Unificado de la Construcción" para todo el territorio provincial.

• Agua y Saneamiento: AYSAM prevé lanzar nuevas licitaciones durante 2026 por más de 80 millones de dólares.

3. Eje de Minería, Hidrocarburos y Energía

• Desarrollo Minero: a fines de este año iniciará la construcción de la mina y planta del Proyecto PSJ Cobre Mendocino (inversión de más de 600 millones de dólares). También se enviará a la Legislatura un tercer paquete de proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental, se avanzará con los estudios del Distrito Minero Norte y la provincia será sede de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026.

• Hidrocarburos y Vaca Muerta: en los próximos días se enviará un proyecto para actualizar la ley de hidrocarburos. YPF y la UTE Quintana-TSB ejecutarán un plan en 2026 perforando cinco pozos en la Vaca Muerta mendocina. Además, se lanzará una licitación para consolidar una Base de Datos Geológica provincial.

• Energía Limpia y Red Eléctrica: entrará en funcionamiento el Parque Solar El Quemado (el más grande del país con 305 MW) y se financiará hasta el 40% de la instalación de sistemas solares residenciales para 1.000 usuarios. Se licitará este año el sistema hidroeléctrico Nihuiles (288 MW) y una nueva línea de Alta Tensión de más de 90 km entre Nihuil IV y General Alvear.

4. Eje de Salud y Bienestar Social

• Infraestructura Sanitaria: la FUESMEN inaugurará un centro de diálisis de última generación e iniciará la construcción de un centro de anatomía patológica modelo. Además, se enviará una ley para construir un nuevo "Hogar Santa Marta para adultos mayores".

• Emergencias: se sumará al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la Unidad Médica de Intervención Rápida, utilizando motos para zonas urbanas.

• Salud Mental: se pondrá en marcha el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce, se avanzará en una comunidad terapéutica y se habilitará un nuevo edificio en General Alvear.

• Salud Digital: se completará la digitalización del sistema de salud gracias a un crédito aprobado del BID por 85 millones de dólares.

5. Eje de Educación y Tecnología

• Formación Estudiantil: los estudiantes de toda la provincia podrán formarse y certificarse en inteligencia artificial dentro del ámbito escolar.

• Innovación: se crearán centros regionales de innovación tecnológica que vincularán educación y producción en la provincia.

• Docentes e Infancias: se trabajará en un programa para facilitar el acceso a la vivienda para docentes y se avanzará con un nuevo régimen que establecerá responsabilidad para los adultos que fallen en el cuidado de sus hijos.

6. Eje de Seguridad y Ambiente

• Tecnología y Prevención del Delito: se implementarán tres nuevos sistemas inteligentes: un Sistema Predictivo del Delito (análisis de datos para patrullaje), un Sistema de Inhibición y Bloqueo Inteligente en cárceles (incluyendo tecnología antidrones) y un Sistema Provincial de Identificación Inteligente con reconocimiento facial.

• Control y Despliegue: se enviará una ley para regular el funcionamiento del nuevo laboratorio balístico y se sumará una nueva base de drones policiales en el Sur provincial.

• Gestión Ambiental: este año se licitarán servicios para el Centro de Visitantes en Horcones y el hotel de Plaza de Mulas en el Parque Provincial Aconcagua. Se incorporará también una aplicación digital para trazar residuos peligrosos.

Fuente: Diario UNO.