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Declaraciones

Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete" y que quedará demostrado en la Justicia

El jefe de Gabinete volvió a dar una entrevista luego de su exposición en Diputados, tras varias semanas de silencio. También negó un supuesto nuevo viaje a Disney.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.

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“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador.

Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: "Yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'".

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: "Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase".

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos dias de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.

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