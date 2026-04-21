La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

El fiscal federal Gerardo Policcita requirió nuevas medidas de prueba en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Betina Angletti. Todo se da tras el análisis de los extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito de la pareja.

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Los oficios fueron dirigidos a “ Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago) , BTC Trade S.R.L., Brubank S.A.U., Open Bank Argentina, DLP Capital Partners, Digifin, SG Financial Technology (Ágil Pagos), Credencial Argentina S.A., Montemar Compañía Financiera S.A., Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.)”.

En todos los casos pidió que informen en un plazo de 72 horas si el matrimonio registró billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos, o cualquier otro producto o servicio ofrecido por la plataforma, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

Por otro lado, solicitó a empresas prestadoras de criptoactivos que verifiquen si el jefe de gabinete y su mujer operaron desde sus plataformas, en cualquier modalidad, ya sea adquiriendo criptoactivos, alojándolos en su plataforma o siendo beneficiario de transferencia alguna.

Entre las compañías mencionadas aparece “AdvCash” (Advanced Cash Limited), “ArgenBTC” (Triple W S.R.L.), “Athena” (Athena Holding Company S.R.L.), “Bitpoint” (Bitpoint S.A.), “Buda” (Surbtc S.A.), “Cripto Fácil” (Cripto Activos del Fin del Mundo S.A.S.), “Satoshi Tango” (Fintech S.A.), y “Ualá” (Alau Tecnología S.A.U.).

Asimismo, envió avisos a las firmas “Jet Peru Internacional S.R.L.”, “Magui Express”, “Correo oficial de la República Argentina S.A.”, “Latin Express Financial Services Argentina S.A.”, “Money Express S.A.”, “Nuestra Señora de la Asunción Argentina S.A.”, “Servicio Electrónico de Pago S.A.”, “SF Express S.R.L.”, “Multienvios S.R.L.” y “Western Union Financial Services Argentina S.A.” para que suministren datos sobre posibles operaciones de remesas de fondos y/o giro de divisas.

Desde la fiscalía mandaron oficios a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. para que amplíen información relacionada con las cajas de seguridad cuya titular es Bettina Julieta Angeletti, esposa del ministro coordinador.

Al fiscal le interesa conocer la nómina de personas autorizadas para acceder a las cajas de seguridad, filmaciones, fechas, horarios que hubieran accedido a las mismas en el período analizado.

Esto se da, ya que en el extracto bancario de Adorni surgen débitos bajo el concepto “com. caja de seguridad”. Es por eso que el fiscal requirió que se determine a qué caja/s de seguridad corresponden.

Asimismo, requirió a las empresas de depósito y custodia de valores “INGOT S.A.”, “Loomis Argentina S.A.”, “Brinks Argentina S.A.”, “Blinbox”, “SKYBOX Argentina”, “Amur Cajas de Seguridad” y “Valerza S.A.” que informen si prestan o prestaron servicios a la pareja.

Los viajes

Con respecto a los supuestos gastos en viajes, ordenó librar oficios a las firmas, agencias, canales comerciales y/o oficinas emisoras de cada operación individualizada.

Policcita pidió que detallen código de reserva, detalle de tramos, fechas, horarios, clase tarifaria, moneda de pago, facturas, recibos, cupones, vouchers y cualquier otra constancia vinculada con la contratación.

Se trata de Tower Travel, Eurovips, Despegar.com, Viajes y Turismo Biblos S.A., Optar, y Sudameria Incoming Solutions S.R.L.

Reprogramación de testimonial

La ronda de testigos continuará este miércoles con la declaración de Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió al jefe de gabinete el departamento de Miró al 500.

El fiscal está buscando Leandro Miano, hijastro de otra de las jubiladas, para que se presente a declarar el próximo 6 de mayo, junto con su teléfono celular, todas las facturas, comprobantes, tickets vinculados al pago de expensas y a las mejoras efectuadas en el departamento de Caballito.

Finalmente, la testimonial del contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quedó reprogramada para el 4 de mayo. Había sido citado para este viernes con el propósito de que detalle las obras de remodelación en la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.