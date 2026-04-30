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Arrancó la Feria Internacional de Artesanías 2026: un recorrido por la tradicional actividad que convoca a artesanos del país y el mundo

Precios, horarios y los detalles de la Ruta Artesanal con los 19 departamentos. El estacionamiento es gratuito y hay opciones gastronómicas para todos los bolsillos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la feria hay una oferta de productos únicos y auténticos, que no están presentes en el mercado.&nbsp;

En la feria hay una oferta de productos únicos y auténticos, que no están presentes en el mercado. 

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Este jueves arrancó la XXXI Feria Internacional de Artesanías en el Costanera Predio Ferial, que congrega a artesanos de distintas partes del país y el mundo. La actividad cuenta con una amplia oferta de productos únicos, elaborados con diseños auténticos y gran creatividad. A su vez, hay un patio de comidas para disfrutar de varias opciones gastronómicas y un sector de juegos para niños.

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La inauguración del evento se produjo durante la tarde con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien destacó la actividad como un sitio que atraerá a turistas en este fin de semana largo. La feria se encuentra distribuida en cinco carpas, un sector de juegos para niños y un patio de comidas.

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Una de las carpas que se destacan es la “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, coordinada y planificada por el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Allí estarán representados los 19 departamentos de la provincia, en un espacio que pondrá en valor el trabajo de los artesanos sanjuaninos. Desde la organización, indicaron que acompañarán a cada delegación, brindando asesoramiento y garantizando las condiciones necesarias para su participación, en un rol de anfitriones que refuerza el espíritu federal de la propuesta.

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En el paseo, el público se encontrará con artesanías de todo tipo y de diferentes orígenes. Llegaron artesanos de Chile, Paraguay y Bolivia, entre otros países. A su vez, hay numerosos puestos de personas de otras provincias, como Buenos Aires y Mendoza. En total, son 300 expositores entre los locales y aquellos que llegaron desde otras latitudes.

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Al caminar por los pasillos de las carpas se pueden hallar stands que venden cerámicas pintadas con esmalte y diseños llamativos, sellos distintivos, tejidos, mates confeccionados con cuero, metal o madera, y macetas de cerámica con forma de cabeza humana, entre otros objetos. Más adelantes, específicamente en la parte gastronómica, los sanjuaninos tendrán a su disposición stands para todos los gustos: hay hamburguesas, parrillada, cerveza artesanal, panchos y, en otro sector, los clásicos shawarmas. Hay opciones para todos los bolsillos.

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Cabe destacar que el estacionamiento en el Costanera es gratuito y hay una gran cantidad de lugares disponibles para que la gente vaya con su vehículo y pueda ubicarse con comodidad.

Entradas y horarios de la Feria

El predio permanecerá abierto de 16:00 a 22:00 horas desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo.

Entrada general: $4.000.

Jubilados: Gratis de lunes a jueves; viernes, sábados y domingos abonan $2.000.

Menores: Niños de hasta 10 años ingresan sin cargo todos los días.

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