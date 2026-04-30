De la mano del Inta, San Juan suma hectáreas de quinua y abre sus puertas para seguir aprendiendo

El INTA San Juan trabaja desde hace más de 10 años en el desarrollo de una variedad de quinua adaptada al clima local, y ya hay varios productores en Iglesia y Calingasta que se han sumado a la propuesta con éxito. Esto sin contar las dos hectáreas que posee este organismo en Pocito. Un desarrollo de gran valor teniendo en cuenta que se la conoce como un “súper alimento” de alta demanda mundial, con sólo dos grandes productores y exportadores: Bolivia y Perú. Además la variedad usada junto a las nuevas tecnologías de riego permiten obtener muy buenos resultados con menor cantidad de agua, un dato más que relevante en época de crisis hídrica. En este contexto el INTA –ubicado en calle Marco Zalazar y Vidart, Pocito-, abre sus puertas el próximo 19 de mayo a partir de las 9 y hasta las 15 para brindar conocimientos, información y presentación de maquinaria para aquellos interesados en su cultivo.

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Una de las charlas estará referida a la experiencia de productores que se han incorporado a esta posibilidad de diversificar la siembra, como es el caso de la Cooperativa El Porvenir, de Iglesia, con resultados exitosos y con planes de seguir creciendo. Este grupo de productores produce y vende quinua desde hace dos años en el mismo departamento, siempre con el apoyo de la Agencia de Extensión Rural INTA, Iglesia, a cargo de la ingeniera agrónoma Georgina Lémole.

La jornada de campo

Nadia Bárcena, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del INTA, al frente de este proyecto desde el minuto cero, explicó que “estamos en condiciones de hacer esta jornada de campo con la idea de proponer a modo de actualización, todos los datos y conocimientos sobre la quinua, como así también la información que hemos recopilado respecto del manejo del cultivo, las variedades disponibles y la tecnología que se aplica”.

En la jornada no faltará nada ya que habrá exposiciones y charlas formativas sobre todos los aspectos a tener en cuenta, hasta el rendimiento por hectárea, costos y rentabilidad.

quinua3 Nadia Bárcena, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del INTA, coordinadora del equipo a cargo de desarrollo de quinua en San Juan.

Experiencia INTA

El equipo de investigadores del INTA trabaja desde el año 2013 para desarrollar una nueva semilla de quinua capaz de responder a los desafíos actuales del campo. Así nació Morrillos INTA, el segundo cultivar de esta especie registrado en la Argentina, tras pasar con éxito las pruebas exigidas por el Registro Nacional de Cultivares.

Fueron muchos ensayos, pruebas y errores, hasta lograr una variedad con identidad sanjuanina, y por supuesto argentina. Así en la actualidad cuentan con unas dos hectáreas cuyos frutos salen a la venta a través de la cooperativa que tiene el organismo nacional con sede en San Juan.

El promedio de rendimiento por hectárea es de aproximadamente 2000 kilos, dependiendo siempre de las condiciones ambientales y climáticas que pueden verse afectadas por heladas o granizos, por citar dos ejemplos.

“Usamos el material desarrollado por nosotros, muy adaptado al clima de la provincia y vamos manejando las fechas de siembra para que las heladas no coincidan con la floración. Tenemos experiencia de sembrar entre enero y febrero, cosechar en junio más o menos, luego sembrar en agosto - septiembre para cosechar en enero” Doctora Nadia Bárcena “Usamos el material desarrollado por nosotros, muy adaptado al clima de la provincia y vamos manejando las fechas de siembra para que las heladas no coincidan con la floración. Tenemos experiencia de sembrar entre enero y febrero, cosechar en junio más o menos, luego sembrar en agosto - septiembre para cosechar en enero” Doctora Nadia Bárcena

La idea es continuar con la difusión y promoción de este cultivo en productores que quieran empezar a diversificar y alcanzar resultados.

Además de la siembra y cosecha, también es importante conocer maquinarias de última generación que permiten mayores rendimientos como sembradoras y cosechadoras cuyos servicios pueden ser contratados a terceros. En este sentido también se ha resuelto un tema vital para la venta de la semilla que es el desaponificado, que no es otra cosa que quitarle la cascara que la recubre – una especie de detergente natural-, de sabor amargo. Un requisito indispensable para su comercialización. De hecho los productores iglesianos ya cuentan con esta maquinaria, al igual que el INTA en Pocito.

quinuamaquinas Sala ubicada en INTA Pocito con moderna maquinaria para procesamiento de quinua.

La Cooperativa iglesiana

Un grupo de alrededor de 20 productores reunidos en la Cooperativa El Porvenir, fue el que comenzó a plantar quinua en Iglesia. “Empezamos tras la pandemia con un trabajo interinstitucional entre esta cooperativa, la Municipalidad y Parques Nacionales. Probamos variedades, vimos cual se adaptaba mejor a la zona, probamos métodos de cultivo, y finalmente cuando teníamos todo aceitado comenzamos con la promoción del cultivo a través de capacitaciones. Incluso trabajamos con escuelas de capacitación laboral en la parte de gastronomía para que conocieran el cultivo y lo usaran”, cuenta Georgina Lémole desde Iglesia.

A la par, la cooperativa se lanzó a la siembra a pesar de contar con muchos otros productos agrícolas, además presentó proyectos para equiparse con toda la maquinaria necesaria para dejarla lista para su comercialización. Los resultados fueron muy buenos ya que la producción se vende toda en el pueblo.

Nutrientes

La quinua es el único alimento de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, vitaminas y minerales. Ese es el motivo por el que es considerada un “super alimento”.

Tiene entre un 14 a un 20 por ciento de proteínas de alta calidad, por citar otro ejemplo. Además es libre de gluten y regula el azúcar en sangre.

Inscripciones A la fecha ya hay 30 inscriptos, y si bien es gratuito se prevé un cupo máximo de 60 personas, por los que los interesados pueden inscribirse a través de: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Ij3soTP03QeBkhc8eT5DJbPmnOiAdsVVFaS3Miup8cnOnQ/viewform El broche de oro será el almuerzo elaborado en base a la quinua.