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Viral

San Juan versión Minecraft: mirá las animaciones que son furor en las redes

El usuario sanjuanino germanaguilera2420 recreó en Minecraft distintos puntos emblemáticos de la capital, como la Catedral y el Correo Argentino. Sus publicaciones se viralizaron en TikTok y sorprendieron por el nivel de detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las calles más reconocidas de la capital sanjuanina, la Catedral y hasta la sede del Correo Argentino aparecieron en una versión inesperada: recreadas bloque por bloque, al estilo Minecraft. En los últimos días, las publicaciones del usuario de TikTok germanaguilera2420 comenzaron a multiplicarse en redes sociales y despertaron la atención de miles de usuarios.

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El creador mostró distintas ilustraciones y animaciones inspiradas en puntos emblemáticos de San Juan, realizadas en escala 1:1 dentro del popular videojuego. Entre las construcciones más comentadas aparecen la Catedral de San Juan y la sede del Correo Argentino, ubicada en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y avenida Rioja.

Según explicó el propio Germán Aguilera en uno de los comentarios, el trabajo detrás de cada recreación demanda tiempo y precisión. “Es una sola persona trabajando, tomando medidas, recreando y replicando los edificios con la mayor exactitud posible... La Catedral + campanil me tomó aproximadamente 2 semanas con lujo de detalles”, escribió. Además, aclaró que todavía no avanzó con el interior ni con la cripta subterránea del templo.

El joven también contó que actualmente continúa expandiendo el proyecto para conectar distintos sectores de la ciudad. “Estoy construyendo las calles y avenidas para ir matando ubicaciones”, señaló.

Las publicaciones rápidamente acumularon miles de “me gusta” y decenas de comentarios de usuarios sorprendidos por el nivel de detalle. “Está épico, por favor seguílo”, escribió una usuaria. Otro le pidió: “Tremendo, hacé el Centro Cívico”.

Mirá las imágenes

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