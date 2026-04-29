Murió Susy Chirino, histórica colorista de la peluquería Alessi

Profundo dolor generó el fallecimiento de Susy Chirino, histórica colorista de la reconocida peluquería Alessi, donde se desempeñó durante años y dejó una huella tanto profesional como humana.

En las redes Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

La noticia fue confirmada por el propio equipo del salón a través de un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar queremos comunicar el fallecimiento de nuestra amiga y compañera de tareas Susy Chirino. El equipo de Alessi te va a extrañar”.

susi chirino}

Chirino era una figura muy querida dentro del rubro, destacada por su trayectoria, su dedicación al trabajo y el vínculo cercano que mantenía con colegas y clientes.

Desde Alessi la recordaron con cariño y dolor, destacando el vacío que deja su ausencia en el día a día del salón.