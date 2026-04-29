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Deceso

Murió Susy Chirino, histórica colorista de la peluquería Alessi

Susy Chirino, integrante del equipo de Alessi durante años, fue despedida con un emotivo mensaje por sus compañeros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Profundo dolor generó el fallecimiento de Susy Chirino, histórica colorista de la reconocida peluquería Alessi, donde se desempeñó durante años y dejó una huella tanto profesional como humana.

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La noticia fue confirmada por el propio equipo del salón a través de un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar queremos comunicar el fallecimiento de nuestra amiga y compañera de tareas Susy Chirino. El equipo de Alessi te va a extrañar”.

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Chirino era una figura muy querida dentro del rubro, destacada por su trayectoria, su dedicación al trabajo y el vínculo cercano que mantenía con colegas y clientes.

Desde Alessi la recordaron con cariño y dolor, destacando el vacío que deja su ausencia en el día a día del salón.

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