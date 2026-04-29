Tras permanecer internada, Yolanda Agüero fue dada de alta

La presidenta del Partido Libertario, Yolanda Agüero, fue dada de alta en las últimas horas de la Clínica El Castaño y, según informaron desde su espacio, se encuentra estable y con evolución favorable.

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De acuerdo al parte difundido, la dirigente continuará bajo observación médica y deberá realizar estudios complementarios por indicación de su equipo de salud. En este contexto, permanece cumpliendo con el tratamiento indicado y en reposo, con el objetivo de lograr una recuperación completa.

Desde el Partido Libertario señalaron que Agüero atraviesa una condición de salud que requiere cuidados, aunque destacaron su fortaleza para afrontar este momento. En el comunicado, remarcaron además su compromiso personal y político, y señalaron que enfrenta la situación “con entereza y fiel a sus convicciones”.

Por otra parte, el espacio agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos días, incluyendo mensajes, oraciones y acompañamiento tanto de afiliados como de la comunidad en general.

Finalmente, solicitaron respeto por la privacidad de la dirigente y de su entorno familiar mientras continúa su proceso de recuperación.