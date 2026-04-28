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Obra estratégica

En San Juan, mirá cómo avanza la construcción del colosal edificio del Instituto Odontológico

Las tareas se ejecutan en múltiples frentes de obra, con intervenciones en estructura, instalaciones especiales, cerramientos interiores y etapas iniciales de terminación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, continúa con la ejecución de la obra del nuevo Instituto Odontológico de San Juan, que registra un avance físico superior al 56 %. Con tecnología de última generación, infraestructura modera y sectores más equipados y accesibles, permitirá brindar una atención más eficiente y de calidad.

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Avanza la construcción del nuevo Instituto Odontológico

El nuevo edificio está ubicado junto al ex Hospital Español, en un sector que continúa consolidándose como polo sanitario en el sur de la ciudad. Con una superficie de casi 3.400 m², se distribuirá en subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, organizados en áreas técnicas, públicas y de personal.

La construcción del Instituto Odontológico permitirá contar con una infraestructura moderna, mejorar la organización del servicio y fortalecer la atención de la salud bucal en la provincia, acompañando el crecimiento y las necesidades de los sanjuaninos.

Mirá el video que muestra los avances:

Embed - Sigue en marcha la construcción del nuevo edificio para el Instituto Odontologico de San Juan

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