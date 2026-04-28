En San Juan, mirá cómo avanza la construcción del colosal edificio del Instituto Odontológico

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, continúa con la ejecución de la obra del nuevo Instituto Odontológico de San Juan, que registra un avance físico superior al 56 %. Con tecnología de última generación, infraestructura modera y sectores más equipados y accesibles, permitirá brindar una atención más eficiente y de calidad.
El nuevo edificio está ubicado junto al ex Hospital Español, en un sector que continúa consolidándose como polo sanitario en el sur de la ciudad. Con una superficie de casi 3.400 m², se distribuirá en subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, organizados en áreas técnicas, públicas y de personal.
La construcción del Instituto Odontológico permitirá contar con una infraestructura moderna, mejorar la organización del servicio y fortalecer la atención de la salud bucal en la provincia, acompañando el crecimiento y las necesidades de los sanjuaninos.
Mirá el video que muestra los avances:
Embed - Sigue en marcha la construcción del nuevo edificio para el Instituto Odontologico de San Juan