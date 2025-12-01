lunes 1 de diciembre 2025

Con fondos provinciales

El edificio del nuevo Instituto Odontológico de San Juan va casi por la mitad y ocupa 75 obreros

El proyecto cuenta con aproximadamente 4.000 m² distribuidos en tres niveles principales y la obra registra un 47% de avance. Marcelo Orrego recorrió los trabajos y constató los importantes avances en el predio del Hospital Español.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego supervisó los avances de la obra del nuevo Instituto Odontológico de San Juan, un edificio clave para fortalecer la red sanitaria provincial y ampliar la atención bucal en San Juan. Durante la recorrida, dialogó con el equipo técnico y observó distintos frentes de trabajo, especialmente aquellos vinculados a infraestructura, instalaciones de alta complejidad y sostenibilidad del edificio.

image

Actualmente, la obra se encuentra en un 47% de avance. El proyecto atraviesa uno de sus picos de actividad, con 75 trabajadores en obra. Otro pico de trabajo se producirá entre enero y febrero, cuando se intensifiquen las instalaciones de termomecánica, gases medicinales, electricidad y la puesta en marcha de la subestación eléctrica del edificio.

Orrego destacó que el nuevo Instituto Odontológico “permitirá mejorar la atención, ampliar la capacidad operativa y ofrecer un servicio moderno, accesible y de calidad para todos los sanjuaninos”. Cuando esté en funcionamiento, se convertirá en un centro de referencia en diagnóstico, tratamientos y emergencias odontológicas.

image

El ingeniero civil José Lambert, responsable de la obra, explicó que el proyecto cuenta con aproximadamente 4.000 m² distribuidos en tres niveles principales -planta baja, primer piso y segundo piso- más un subsuelo de 300 m², donde se concentran instalaciones esenciales del sistema. “En el subsuelo tenemos todo lo que es termomecánica y gases medicinales, que son el fuerte del Instituto”, detalló.

Una de las particularidades del edificio es su diseño sustentable. En el último nivel se instaló una estructura metálica cubierta con paneles aislantes de 80 mm, que mejoran el comportamiento térmico y reducen el consumo energético. Además, se utilizó mampostería de bloque cerámico hueco de doble pared, que optimiza la aislación térmica y contribuye al uso eficiente de los sistemas de climatización.

image

Lambert destacó también los tragaluces y patios internos, que permiten iluminar naturalmente los espacios y disminuir el uso de luz artificial durante el día. A esto se suma un sistema de recirculación de agua, que refuerza el carácter autosustentable del edificio.

Sobre los sistemas de gases medicinales, Lambert explicó que “todas las instalaciones pasan por pruebas de hermeticidad, funcionamiento y puesta en marcha, lo que garantiza que el edificio se entregue con los sistemas operando correctamente y con los niveles de seguridad requeridos”.

