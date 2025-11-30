San Juan, al top del reciclaje: logró su primera venta de residuos electrónicos

San Juan acaba de marcar un logro en su gestión ambiental al concretar la primera venta de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que habían sido tratados en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) . Este logro no solo significa un avance en la economía circular, sino que también resuelve un problema de acumulación que arrastraba la provincia.

La Secretaría de Ambiente llevó a cabo la Venta Directa N° 02/2025, cuyo acto de apertura de sobres fue el 26 de noviembre. Esta convocatoria buscó recibir ofertas para la venta de "materiales, productos y subproductos obtenidos de los proceso de tratamiento desarrollados en el Parque de Tecnologías Ambientales," el cual es el sitio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos de la Región I.

El subsecretario de Residuos, Santiago Ceballos, confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que el llamado fue exitoso en lo que respecta a la chatarra electrónica, un material que siempre había sido difícil de colocar: "se presentó una empresa que se llevó parte de los RAEE, de las plaquetas, que no se venían presentando, así que es una empresa que se va a llevar esa parte de los RAEE que no es su totalidad, pero es bueno. Son dos tipos de plaquetas, las madre de computadora y plaquetas verdes y se llevó toda esa totalidad".

Anteriormente, la Provincia había intentado vender estos materiales, pero la operación no se concretó, a pesar de que una empresa de Buenos Aires había hecho una propuesta. Ahora, la firma Ecometal (Recuperadora Fernández) se presentó e hizo una "propuesta bastante interesante", dijo el funcionario, llevándose la totalidad de los dos lotes ofrecidos. En total, se vendieron 1.300 kg de plaquetas verdes y 1.100 kg de plaquetas madre, sumando más de dos toneladas y media de material electrónico para su recuperación.

El circuito de los RAEE: del celular viejo a la ayuda social

El material electrónico en San Juan se gestiona de manera particular, totalmente separada del Residuo Sólido Urbano (RSU) común que llega al PTA (unas 750 toneladas diarias). La basura electrónica es recogida a través de campañas específicas, o cuando instituciones y algunos privados solicitan el retiro mediante una nota a la Secretaría. Recientemente, por ejemplo, la tradicional campaña realizada en el Colegio Central Universitario generó casi 7 toneladas de material reciclable.

Una vez que los aparatos, como computadoras o televisores, llegan a la Secretaría, se les da un tratamiento doble. En primer lugar, se busca la refuncionalización: se hace un chequeo básico y se ponen en condiciones los equipos que aún son usables. "Por ejemplo, hace poco el Poder Judicial cambió sus computadoras. Entonces, había computadoras que todavía eran usables, que estaban operativas, las pusimos en condiciones y se hicieron algunas donaciones para algunos hogares, para algunas escuelas que se necesitan". De esta manera, la gestión de RAEE ayuda a instituciones como la Policía de San Juan, que pidió computadoras con software básico (Office, Word, Excel) y que son muy preciadas en el aparato estatal.

El resto del material que no puede refuncionalizarse (roto o quemado) pasa por un proceso de desarme meticuloso. Aquí se separan específicamente las plaquetas madre y las plaquetas verdes que fueron vendidas, pero también se extraen las carcasas, que son vendidas como chatarra, y componentes como los coolers (ventiladores).

Ceballos destacó la importancia de que el ciudadano sepa dónde depositar esta basura, que crece a medida que la tecnología se vuelve más obsoleta: "es importante que la gente tome esta conciencia y que sepa que se puede acercar. Por ahí muchas veces se nos queda un celular viejo acumulado, una computadora vieja en la piecita del fondo y está como varios años. Entonces cuando uno se da cuenta o quiere deshacerse eso, no sabe dónde. Y están estos puntos limpios acá en el supermercado VEA del shopping, por ejemplo, donde hay un un sector de acopio de RAEE o en la Universidad también y se pueden dejar en estos puntos, o consultarnos en Ambiente dónde puede ser".

El desafío pendiente: la separación de residuos municipal

A pesar del éxito con la venta de RAEE, San Juan está un poco lejos de tener un sistema de separación de residuos generalizado. Aunque la Secretaría de Ambiente está lista para recibir y clasificar el material recuperable (plástico, vidrio, cartón y latas) en la planta del PTA, la decisión y la comunicación deben ser municipales.

El Subsecretario planteó la estrategia que se busca consensuar con los municipios, como Rawson, Capital y Pocito, que están interesados en avanzar en el reciclaje: "Nosotros les planteamos, no hagan una cosa diferenciada con camiones, con más contenedores, con bolsas de colores, sino que le digan al vecino qué día, y recolecten los residuos comunes un día y otro diferenciado el resto, la diferencia te la va a marcar el vecino porque te puso el residuo reciclable ese día".

La idea es simplificar el proceso para el vecino, ya que la clasificación se hace en la planta. Ceballos indicó que la clave es el orden y la comunicación por parte del municipio, lo cual es más efectivo que enfocarse solo en la falta de recursos: "Si vos le planteas al vecino el orden, el vecino es el que cambia".

Aunque la implementación de la separación sigue siendo un desafío, con algunos municipios enfrentando problemas de distancia o incluso déficits en la recolección básica, la Secretaría espera retomar las reuniones con las comunas en diciembre para concretar el avance del programa.