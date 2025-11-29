"Ni en los peores momentos se superó": el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión

Los inquilinos están en contra de los cambios que se proponen a la Ley de Alquileres.

La discusión en torno al nivel de cumplimiento en los alquileres se instaló en San Juan a partir de dos miradas contrapuestas dentro del sector inmobiliario . Mientras un indicador elaborado a nivel nacional señala que la conflictividad se duplicó en los últimos meses, desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios aseguran que en la provincia no se registra un escenario crítico ni un incremento relevante de casos.

Iván Orozco, referente del rubro en San Juan y actual director internacional y coordinador de Estadísticas de la Federación Inmobiliaria Argentina, informó que el organismo viene realizando encuestas de comportamiento del mercado con la participación de alrededor de 500 inmobiliarias del país. Según explicó, ese relevamiento permite elaborar un índice nacional que mide el nivel de cumplimiento de los inquilinos, con lectura desagregada por provincia.

De acuerdo con lo que expresó, en los últimos meses se observó un incremento en el nivel de conflictividad -entendida como casos de impago- respecto de los valores habituales. “Incluso en los peores momentos nunca superó el 1,5%. Hoy, al menos en San Juan, está en torno al 3%”, aseguró. Orozco señaló que el indicador se elabora de manera bimestral y atribuyó la variación a factores de la microeconomía.

Otra postura: “No hay una tendencia de atraso o impago”

Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan presentaron una visión distinta. Su presidente, Esteban Costela, expresó que en las inmobiliarias de la provincia no se percibe un incremento significativo en el nivel de incumplimiento. Aseguró que, incluso durante la pandemia, el nivel de pago se mantuvo estable y que en la actualidad no hay una tendencia de atraso ni de cese en el pago por parte de los inquilinos.

Costela afirmó que los casos que surgen están vinculados a situaciones puntuales y no representan un comportamiento generalizado. También indicó que los índices de actualización “vienen bajando”, lo que -según aclaró- no implica una baja del valor de los alquileres, sino una desaceleración en el ritmo de aumento. Mencionó, además, que algunos propietarios mantuvieron o redujeron los valores al momento de renovar un contrato.

El contexto nacional: la llamada “inflación inquilina”

A nivel nacional, organizaciones de inquilinos difundieron un informe en el que describen un fuerte desfasaje entre los precios de los alquileres y la inflación. Según manifestaron, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 los alquileres de vivienda aumentaron 87,3%, mientras que la inflación general se ubicó en 32%, fenómeno que definieron como “inflación inquilina”.

Las agrupaciones señalaron que, desde la eliminación de la Ley de Alquileres, los valores avanzan por encima de la inflación y generan un escenario que consideran crítico para quienes alquilan viviendas. A modo de ejemplo, detallaron que en octubre la inflación fue del 2,4%, mientras que los alquileres subieron 3,4%. En la región de Cuyo, entre enero y octubre de 2025, los alquileres aumentaron 78,8% frente a una inflación del 24,4%.

Cuánto cuestan los alquileres en San Juan

En relación con los valores locales, los datos correspondientes a octubre del año pasado indicaban que en Rivadavia, Capital y Santa Lucía el alquiler de un ambiente rondaba los $200.000, mientras que una casa se ubicaba entre $400.000 y $450.000 mensuales, sin considerar servicios ni expensas. En Rawson y Chimbas los montos eran algo más bajos: desde $150.000 para un ambiente y desde $350.000 para una casa.

Según estadísticas difundidas por agrupaciones de inquilinos, actualmente -noviembre de 2025- un ambiente en Rivadavia, Capital y Santa Lucía ronda los $300.000 mensuales. En el caso de las casas, el valor promedio informado asciende a alrededor de $650.000.