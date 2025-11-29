sábado 29 de noviembre 2025

Exclusivo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

La máquina que cruzó el mar en siete partes y cambiará la matriz productiva de la provincia, ya está completamente instalada dentro del galpón de EPSE en Pocito tras una maniobra logística sin precedentes que demandó tres semanas de trabajo ininterrumpido.

Por Miriam Walter
La enorme grúa fue el primer paso del operativo milimétrico para meter la laminadora clave de la Fábrica Solar de San Juan.

La promesa de una nueva matriz productiva en San Juan acaba de dar un salto gigante: la máquina laminadora, considerada el alma de la futura Fábrica Integral de Paneles Solares Provincial, acaba de finalizar su ingreso al galpón de EPSE en Pocito. Este componente, que llegó desde China a Sudamérica por mar y a San Juan a través de Chile en un convoy que parecía “sacado de una película”, es la pieza sofisticada y gigantesca que permitirá a San Juan producir paneles solares pieza por pieza, marcando un hito en la historia industrial del país.

image

La llegada de este equipo de marca española, testeado en China, es fundamental porque busca revolucionar la matriz productiva de San Juan. La provincia, históricamente importadora de paneles (principalmente desde China), ahora buscará abastecer el mercado con un producto local altamente competitivo.

La fábrica, que se ubica cerca del Estadio del Bicentenario en el predio de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), tendrá una capacidad máxima de producción de 800.000 paneles por año.

La travesía de esta laminadora, que pesa unas impresionantes 100 toneladas distribuidas en cuatro módulos, fue una hazaña logística desde el principio. El traslado desde Chile, donde arribó por barco, implicó en octubre un operativo especial con siete cargamentos, de los cuales seis eran más anchos que una calzada y requirieron custodia especial, circulando de noche en el país vecino.

Gatos, patines y una grúa gigante para un trabajo de precisión

Una vez en Pocito, el desafío no terminó. El ingreso de las partes de la máquina dentro de la fábrica fue un trabajo de precisión que demandó cerca de tres semanas de labor ininterrumpida. Lucas Estrada, presidente de EPSE, explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que cada sección de la máquina pesa más de 20 toneladas, y su ingreso se realizó con "grúas especiales" y con un sistema de movimiento diseñado exclusivamente para este fin.

image

Estrada detalló cómo se combinaron la fuerza bruta y el ingenio: la megagrúa se usó en el exterior para levantar la sección del piso y colocarla en la dársena de ingreso a la fábrica. Una vez allí, la carga se deslizó hacia el interior sobre unos patines especiales: "Son como rodillos que tienen un buje y un rodamiento. Y son literalmente como si fuesen patines muy robustos". Estos dispositivos, parecidos a un palet con rueditas, pero gigante fueron diseñados para soportar las 20 toneladas que pesa cada parte.

image

Pero el verdadero reto fue ensamblar las secciones, ya que la máquina es tan grande que va montada en dos niveles: "una parte sobre otra, son dos pisos, por llamarlo así, dos secciones". Como era imposible meter una grúa dentro del edificio para izar ese peso, se ideó una solución ingeniosa.

"Lo que se hizo fue pensar y diseñar un sistema de gatos hidráulicos para una vez posicionada la sección en su lugar, se levantara y la otra sección entrara por la parte de abajo" relató Estrada. Este método, que requiere un "sistema hidráulico bastante preciso," levantó la máquina a través de cuatro gatos, se colocó la sección inferior y luego se bajó la superior para que se afirmen. Este proceso de montaje de las cuatro partes de la laminadora se terminó justo este viernes, completando el ingreso total del equipo.

image

El equipo humano fue fundamental. Con técnicos extranjeros que llegaron a ejecutar los trabajos milimétricos y personal de la empresa de grúas, a nivel local, EPSE trabajó con un equipo propio, que incluyó al gerente de planta, una ingeniera de calidad, un ingeniero de proceso, y cuatro técnicos.

image
El staff de EPSE junto a los técnicos de las empresas H2Gemini (alemano-suiza), Mondragón Assembly (española) y Visual Automation (China).

El horizonte de la era solar: conexión y pruebas

Ahora que las partes de la laminadora están adentro y "como un trencito" una al lado de la otra, comienza la siguiente fase clave. Estrada explicó que las cuatro secciones montadas de a dos deben pasar por una etapa de nivelación que se realizará con niveles láseres. "La máquina tiene que dar perfectamente nivelada. No puede haber un quiebre, un ángulo entre una sección y otra" enfatizó. Esta nivelación, a cargo de técnicos chinos, tomará toda la semana próxima. Recién cuando esté nivelada se sacarán los gatos hidráulicos y se conectará la máquina, comenzando las pruebas de los sistemas hidráulicos y neumáticos.

image

La coordinación de esta etapa es internacional, con gente de China, España y Alemania trabajando en la fábrica, incluso de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, para agilizar los plazos.

"Hay un requerimiento especial del gobernador Marcelo Orrego, que quiere contar con la planta lo antes posible. Nos está dando todo el apoyo para lograrlo", destacó Estrada.

image


Si bien el proceso de conexión eléctrica de los sistemas podría empezar la segunda semana de diciembre, todavía hay que rearmar una parte de la línea de producción que se desarmó para facilitar el ingreso de la laminadora. Se estima que tomará unos 45 días ensamblar esa parte, y luego comenzarán las pruebas integrales de toda la línea de producción. Las pruebas de la laminadora individual se esperan para la primera semana de enero.

Sin embargo, para ver los primeros paneles marca "Puma" de San Juan en el mercado, la paciencia es clave, ya que las pruebas finales (FAT-1 y FAT-2) son complejas. Según Estrada, la línea de producción recién estará lista para la producción comercial a mediados del año que viene, estimando julio o agosto de 2026, con "viento a favor".

Así quedó la laminadora completamente ubicada dentro de la fábrica de paneles solares de San Juan en el predio de EPSE.

Así quedó la laminadora completamente ubicada dentro de la fábrica de paneles solares de San Juan en el predio de EPSE.

