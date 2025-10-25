Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

San Juan está a punto de dar el salto que esperó por años en materia energética. La provincia, líder en el desarrollo solar, está por estos días recibiendo el corazón de su nueva industria: la máquina laminadora, un aparato sofisticado y gigantesco de marca española que fue testeado en China . Este equipo no es solo una compra; es la pieza que le dará vida a la primera Fábrica Integral de Paneles Solares Provincial , única en su tipo en todo el país, que se ubica en el predio de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) , en Pocito , cerca del Estadio del Bicentenario.

La travesía de este equipo no es sencilla. Pese a que en un momento se esperaba su llegada por el puerto de Buenos Aires, finalmente la laminadora, que atraviesa el océano embalada en varias piezas, llegó vía barco a Sudamérica vía Chile, para simplificar la tarea.

El verdadero espectáculo logístico es el traslado por tierra. El presidente de EPSE, Lucas Estrada, explicó que la magnitud de la carga obligó a montar un operativo de traslado que parece sacado de una película. La laminadora viene en siete camiones, siete enormes cargamentos, en siete contenedores. "De ellos, seis son contenedores especiales, más anchos que una calzada, por lo cual vienen custodiados, porque vienen ocupando un espacio mayor al que ocupa un vehículo común, o sea, ocupan más que un carril, y uno solo es un contenedor que viene estándar, un semi común”, relató el funcionario.

image

Estrada detalló que, mientras la mayoría de la carga ya está en tierras sanjuaninas, se espera la pieza más crítica: “De los siete contenedores o cargamentos, hay cinco que ya están en la Aduana de San Juan, esperando a ser desconsolidados, y hay dos contenedores que están en el puerto de San Antonio, en Chile. De los dos que están en el puerto de San Antonio, en Valparaíso, Chile, hay uno que es especial, y que viene con custodia de carabineros, y el otro es uno común. Ese que viene con custodia especial ha venido con custodia de carabineros, hasta el límite binacional, y luego con custodia de Gendarmería y hasta la Aduana, básicamente”.

Solo la laminadora pesa un total impresionante de 100 toneladas, distribuida en cuatro módulos, cada uno pesando en promedio 25 toneladas. Además, para poder circular en el país vecino, la carga especial debía moverse con restricciones estrictas: "En el lado de Chile circularon de noche, porque las reglas de Chile son diferentes a las de la Argentina, entonces solamente se movían desde las noche a la madrugada", precisó Estrada.

image

La revolución que está por llegar

Una vez que la carga final arribe a la Aduana de San Juan, se procederá a desconsolidar todo el cargamento junto, ya que se considera una sola máquina. Esta laminadora, que mide aproximadamente 15 metros por 8, se ensamblará finalmente en la fábrica ubicada en Pocito, dentro del predio de EPSE.

El impacto de este proyecto va más allá de la infraestructura. La meta es revolucionar la matriz productiva de San Juan. La provincia, que históricamente viene importando paneles solares, principalmente desde China, ahora buscará abastecer el mercado con un producto propio, que ya tiene hasta identidad: el panel se llamará "Puma", en honor a este animal autóctono de San Juan, y su marca será EPSE. Y el dato fundamental es que el precio será altamente competitivo, incluso frente a los gigantes asiáticos.

image

La instalación física de la máquina y la puesta en marcha de la línea de producción es un proceso largo. El presidente de EPSE explicó los plazos que se vienen después de que la máquina llegue al predio de la empresa: “El armado son 45 días para la desconsolidación, o sea, desarmar todo y poner las piezas en su lugar, y después tenemos dos meses para la puesta en marcha de la máquina en sí, con gente de España y de China y de Alemania”, adelantó a TIEMPO DE SAN JUAN.

Tras este armado inicial, se viene la etapa de pruebas de aceptación, dividida en dos partes conocidas como FAT-1 y FAT-2. Estrada detalló en qué consisten estos chequeos minuciosos: "Esa máquina es muy grande. Y después comienzan las pruebas de aceptación en la línea completa. Son dos periodos, FAT-1 y FAT-2. Y en cada una de esas pruebas se chequean cosas diferentes. En la FAT-1 se verifica que todo esté funcionando como un bloque, que las máquinas se comuniquen entre sí. Y la FAT-2 tiene específicamente pruebas de rendimiento, de eficiencia de los paneles, cantidad de paneles por hora o por medida de tiempo, calidad de los paneles, entre otros".

Aunque inicialmente se habló de empezar a producir a fines de este año 2025, la complejidad del ensamble total de la línea de producción y la necesidad de recibir insumos adicionales ajustaron el horizonte. Respecto a cuándo se verán lsos primeros paneles sanjuaninos en el mercado, Estrada señaló que “para estar en producción comercial recién a mediados del año que viene. Esas pruebas son muy complejas y además tiene que llegar el resto de los insumos, así que mediados del año que viene, con viento a favor”.

image

La fábrica tendrá una capacidad máxima de producción de 800.000 paneles por año, y aunque las primeras producciones podrían abastecer plantas locales o edificios públicos, el objetivo mayor es mirar hacia afuera. EPSE ya está evaluando la exportación de estos paneles mientras San Juan se prepara para comenzar a escribir una nueva página en su historia industrial.