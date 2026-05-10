De entre casa y profesor de manejo: la experiencia de Tiempo dentro del auto de Fabrizio Benedetti

En el automovilismo, la carrera empieza mucho antes de la luz verde del semáforo. Y eso lo sabe bien el experimentado Fabrizio Benedetti , uno de los nombres más reconocidos del ambiente fierrero sanjuanino, que este domingo volvió a acelerar en la tercera fecha del Zonal Cuyano disputada en el Autódromo Eduardo Copello .

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Fiel a su estilo, relajado y siempre cercano, el piloto le abrió las puertas de su box a Tiempo de San Juan para mostrar cómo se vive desde adentro la previa de una competencia.

Mientras los mecánicos repasaban cada detalle del auto, Benedetti iba y venía entre herramientas, charlas técnicas y una caja de helados, que se encargó de repartir entre los pilotos vecinos.

La experiencia no quedó solamente en el box. Tiempo de San Juan también tuvo la posibilidad de subirse al auto de Clase 3 y vivir desde adentro cómo acelera Benedetti cuando entra a pista. El ruido ensordecedor del motor, la vibración de la cabina y cada reloj que cumple una función específica de un auto de carreras.

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