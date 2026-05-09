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Logro histórico

A los 12 años, Faustino Oro hizo historia: es el nuevo Gran Maestro del ajedrez mundial

A sus 12 años, se convirtió en el Gran Maestro de ajedrez más joven de Argentina. Obtuvo la máxima distinción internacional en el Festival de Cerdeña, Italia.

Por Agencia NA
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El ajedrez argentino tiene un nuevo nombre para el orgullo. Faustino Oro, con apenas 12 años, se convirtió en Gran Maestro, la máxima distinción del ajedrez internacional, y quedó a un paso del récord histórico.

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El joven prodigio logró la hazaña durante el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde tuvo un desempeño impecable y llegó invicto a la instancia final del torneo.

Un logro histórico a nivel mundial

Con 12 años, 6 meses y 26 días, Oro se transformó en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, solo superado por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien mantiene el récord desde 2021.

El argentino consiguió la tercera y última norma necesaria tras vencer al polaco Bartlomiej Niedbala y, posteriormente, quedar emparejado en la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los grandes referentes del circuito, lo que le permitió asegurar matemáticamente el título.

De promesa a realidad

El logro no es casualidad. Faustino Oro viene marcando récords desde hace años y ya había hecho historia en 2024 al convertirse en el Maestro Internacional más joven del mundo.

Ahora, con esta nueva consagración, confirma su proyección y se posiciona como una de las grandes figuras emergentes del ajedrez global.

Un orgullo para el deporte argentino

La consagración de Oro representa un hito para el ajedrez argentino, que suma a uno de los talentos más prometedores del circuito internacional.

A su corta edad, el joven ya compite al más alto nivel y se consolida como una de las grandes apariciones deportivas del país en los últimos años.

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