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Octavos de final

Con el sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos quiere festejar en la Paternal: recibe al Lanús de Pellegrino

El Bicho, que tiene en sus filas al central sanjuanino, enfrentará al Granate, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura.

Por Antonella Letizia
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Argentinos Juniors recibirá este sábado a Lanús, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura.

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El partido, que iniciará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona y contará con la transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

Argentinos Juniors llega a este encuentro luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.

Desde la llegada de su director técnico, Nicolás Diez, el "Bicho" se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que el año pasado tuvo buenas actuaciones tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, aunque se quedó con las manos vacías, ya que flaqueó en los partidos de eliminación directa.

Lanús, por su parte, atraviesa un inmejorable momento, ya que en los últimos meses se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, derrotando en esta última al todopoderoso Flamengo de Brasil, que está plagado de estrellas de primer nivel.

El "Granate", que tiene como entrenador a Mauricio Pellegrino, terminó sexto en la Zona A con 24 puntos y deberá dar el golpe sobre la mesa en la cancha de Argentinos Juniors si quiere avanzar a los cuartos de final, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Octavos de final
  • Argentinos Juniors - Lanús
  • Estadio: Diego Armando Maradona
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Facundo Tello
  • Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.__IP__

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

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