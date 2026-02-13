Francisco Álvarez, el central sanjuanino que marca terreno y supera a un campeón del mundo

El fútbol argentino siempre fue tierra fértil para grandes centrales. En ese escenario exigente, un nombre empieza a afirmarse con números y rendimiento: Francisco Álvarez . El defensor sanjuanino atraviesa un momento sobresaliente y, estadísticas en mano, se posiciona como uno de los mejores en su puesto en lo que va de 2026.

Está afiladísimo para el 2026 El sanjuanino Francisco Álvarez tiene "un misil" en su pierna derecha

En redes Francisco Álvarez, un crack y goleador en el metegol de Argentinos Juniors

De acuerdo a los registros de Fútbol Scan, Álvarez encabeza el ranking de defensores centrales argentinos con más conducciones progresivas por partido, con un promedio de 3.9 cada 90 minutos. Detrás suyo aparece nada menos que Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, con 2.3.

Sin título Francisco Álvarez y Lisandro Martínez, los mejores centrales argentinos en su puesto.

El dato no es menor. La conducción progresiva -esa acción en la que el central rompe líneas con pelota dominada y avanza metros hacia campo rival- se convirtió en una herramienta clave en el fútbol moderno. Ya no alcanza con marcar y despejar: hoy los zagueros deben iniciar juego, filtrar pases y, cuando el contexto lo permite, animarse a llevar la pelota para generar superioridad numérica.

En ese rubro, el sanjuanino marca la diferencia. Su promedio no solo lo coloca en la cima del listado nacional, sino que evidencia una característica cada vez más valorada: la capacidad de transformar defensa en ataque con decisión y claridad.

Sin título.jpg Francisco Álvarez, debut y victoria

Con presencia física, buena lectura y personalidad para asumir riesgos con criterio, Álvarez combina firmeza en el fondo con aporte ofensivo desde la base. Ese equilibrio explica por qué su nombre empieza a instalarse entre los centrales más destacados del fútbol argentino actual.

Superar en este apartado estadístico a un jugador del calibre de Lisandro Martínez no es un detalle menor. Es, en cambio, una señal concreta de crecimiento y consolidación.