Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Cristian Zeghaib, arquitecto sanjuanino y empresario, dueño de CAZ S.R.L., este lunes fue condenado a dos años de prisión condicional por ser autor penalmente responsable del delito de estafa en perjuicio de dos personas. El modus operandi que utilizaba este sujeto era concreto: les prometía a sus clientes realizar obras y no cumplía con lo pactado. Así desapareció con una suma millonaria de dinero; según el fiscal Eduardo Gallastegui , superior a los $100.000.000.

Zeghaib se sentó en el banquillo de los acusados pensando que iba a salir del Palacio de Tribunales con una condena de tres años de prisión condicional , al aceptar ser responsable de los delitos de desbaratamiento de derechos acordados (hecho formalizado el pasado en junio de 2025) y estafa, en dos hechos. Este lunes se realizó la ampliación de la IPP por los casos de estafa en perjuicio de dos damnificados.

Por todo esto, el empresario estaba dispuesto a aceptar la pena de tres años de prisión condicional. A pesar del consentimiento de la querella, integrada por Carlos Toro y Fernando Aguilar, y del defensor oficial Lucas Quiroga, el juez de Garantías Mariano Carrera terminó condenando a Cristian Zeghaib a la pena de dos años de prisión condicional, ya que solo lo responsabilizó por el delito de estafa, en dos hechos, y lo absolvió del delito de desbaratamiento de derechos acordados.

De acuerdo con los argumentos del magistrado, la absolución por desbaratamiento de derechos acordados se dio porque entendió que no hubo un contrato oneroso de por medio; por tal razón, el delito presentado por la fiscalía no estaba tipificado.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.55.47 A la izquierda de la foto, abogados querellantes y uno de los denunciantes. A la derecha, adelante, el fiscal Eduardo Gallastegui.

El término oneroso se refiere a los actos o contratos en los que ambas partes asumen obligaciones y beneficios recíprocos, implicando un intercambio económico, como en una compraventa o arrendamiento. Se contrapone al concepto de gratuito o lucrativo, donde solo una parte se beneficia.

Dato: a Zeghaib se le realizó una junta interdisciplinaria para determinar si era una persona imputable. La medida se llevó a cabo y se comprobó que sí lo era. Por tal razón, fue condenado este lunes 9 de febrero.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.55.47 (3) Juez de Garantías Mariano Carrera.

Los hechos por los que fue condenado el arquitecto sanjuanino

Un hombre de apellido Zarzuelo denunció a Zeghaib el 7 de marzo de 2025 en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. En su presentación, manifestó que se contactó con el arquitecto para un proyecto, que consistía en la construcción de locales comerciales de 130 m². Ante el “ok” de Zeghaib, Zarzuelo entregó 35.000 dólares (valor de una camioneta Toyota Hilux), 5.000 dólares en efectivo y cheques, todos posteriormente cobrados por el acusado.

El empresario, luego de recibir el pago, no hizo nada: solo realizó algunas zanjas y el levantamiento de columnas, tras lo cual la obra se paralizó. Ante la insistencia del cliente para que los trabajos se retomaran y el fracaso de las negociaciones, Zarzuelo realizó la denuncia correspondiente.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.55.47 (1) Defensoría oficial.

La otra denuncia, cuyo damnificado fue Baigorria (presente en la audiencia), es de la misma índole. El hombre contrató al arquitecto para que le construyera su vivienda en un barrio privado de Santa Lucía. El proyecto tenía un valor de 160.000 dólares. En una primera instancia, Baigorria entregó 80.000 dólares, divididos en una camioneta Dodge RAM (valuada en 43.000 dólares), más de $13.000.000 en cheques y $400.000 destinados a honorarios de obreros.

Como en el caso anterior, Zeghaib recibió el dinero y no realizó ninguna obra. Tampoco presentó la documentación de inicio ante Planeamiento, lo que evidenció una clara intención de no cumplir con el contrato.

Por el caso por el que fue absuelto Zeghaib

Este caso data de julio de 2024, cuando Zeghaib dijo que iba a donar a una persona de apellido Rodríguez una propiedad en el centro capitalino. Rodríguez, en aquella ocasión, le dio permiso al arquitecto para que pudiera utilizar el inmueble por el plazo de tres meses; es decir, que debía ser entregado en octubre.

Cuando el denunciante le reclamó la propiedad, Zeghaib no se la entregó y se enteró de que había personas supuestamente alquilándola. Posteriormente, tomó conocimiento de que Zeghaib había vendido el inmueble a un tercero.