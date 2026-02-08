lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

El sector tiene opiniones divididas sobre su nueva ubicación en el Parque Belgrano. Hay expectativas con la futura inauguración de los juegos para niños y el Museo de Ciencias Naturales.

Por Guillermo Alamino
La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano.

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano.

A ocho meses del traslado de los carros pancheros a la zona del Parque Belgrano, por calle Alberdi, la situación de los emprendedores ha cambiado notablemente. Para algunos, el lugar es más cómodo para el público debido a los espacios verdes y la futura inauguración de los juegos infantiles en la zona. En cambio, para otros, sus ventas han empeorado en comparación con su antigua ubicación en calle San Luis, cerca de Plaza España.

Lee además
san juan enamora: la feria de emprendedores se adelanta al dia de los enamorados
A tener en cuenta

San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Los testimonios recolectados por Tiempo de San Juan son diversos y reflejan una postura dispar respecto a la mudanza del epicentro de la "Ruta de los Panchos". Marcelo Flores, propietario de Panchosaurio, expresó: “La actividad va mejorando de a poquito, más para este tiempo de vacaciones, y estamos esperando la inauguración de las obras para poder seguir trabajando mejor”.

pancho 4

En relación con la actividad que había en calle San Luis, Flores aseguró: “Es como empezar de nuevo, pero está muy bien por el tema del espacio; por lo que se está haciendo, las horas acá van a mejorar”.

Por otra parte, Agustín Manrique, de La Previa, señaló: “La gente viene, pero no tanto como en la zona anterior. No es lo mismo acá”. El cambio de lugar también trajo aparejado una modificación en los horarios de funcionamiento, ya que antes permanecían abiertos hasta altas horas de la madrugada. Manrique cree que las ventas pueden mejorar si les permiten volver a los horarios anteriores.

Alejandra Luna, dueña de Los de Ale, declaró: “Al principio nos costó, pero después la clientela nos siguió y se ha sumado más gente”.

pancho 2

Más adelante, dio su opinión sobre el actual espacio en comparación con su antiguo lugar en los alrededores de Plaza España: “En lo personal, a mí me gusta acá porque es más amplio, tiene más espacio y la gente misma nos dice que tiene más lugar para moverse y trasladarse, sobre todo para poner reposeras. Hay gente que trae mesitas y está más cómoda”. Además, agregó que tiene grandes expectativas por la futura inauguración de los juegos para niños y el Museo de Ciencias Naturales.

Cabe destacar que la Municipalidad de la Capital avanzó con las obras de instalación eléctrica, para que los carros no tengan que llevar un generador. Además, han colocado un nuevo alumbrado público, tanto en la calle como las veredas, y están mejorando los alrededores.

A continuación, mirá el video completo:

Embed - A ocho meses del traslado de los carros pancheros: algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Temas
Seguí leyendo

Los esenciales culturales de Marcelo Arancibia: de un libro que interpreta a Shakespeare a la música de Charly García

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile

Nos metemos a la tienda de disfraces que tiene más de 5 mil trajes: ¿Cuál es el favorito de los sanjuaninos?

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

¿San Juan con sol, nubes y alguna probabilidad de lluvia en el segundo domingo de febrero?: lo que dice el SMN

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000
Los acribillaron

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Te Puede Interesar

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Por Guillermo Alamino
San Juan 
Tiempo

Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A
Liga Profesional

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Impactantes declaraciones de Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: Repugnante y terrible
De no creer

Impactantes declaraciones de Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Repugnante y terrible"