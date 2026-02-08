A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano.

A ocho meses del traslado de los carros pancheros a la zona del Parque Belgrano , por calle Alberdi, la situación de los emprendedores ha cambiado notablemente. Para algunos, el lugar es más cómodo para el público debido a los espacios verdes y la futura inauguración de los juegos infantiles en la zona. En cambio, para otros, sus ventas han empeorado en comparación con su antigua ubicación en calle San Luis, cerca de Plaza España.

Los testimonios recolectados por Tiempo de San Juan son diversos y reflejan una postura dispar respecto a la mudanza del epicentro de la " Ruta de los Panchos ". Marcelo Flores, propietario de Panchosaurio, expresó: “La actividad va mejorando de a poquito, más para este tiempo de vacaciones, y estamos esperando la inauguración de las obras para poder seguir trabajando mejor”.

pancho 4

En relación con la actividad que había en calle San Luis, Flores aseguró: “Es como empezar de nuevo, pero está muy bien por el tema del espacio; por lo que se está haciendo, las horas acá van a mejorar”.

Por otra parte, Agustín Manrique, de La Previa, señaló: “La gente viene, pero no tanto como en la zona anterior. No es lo mismo acá”. El cambio de lugar también trajo aparejado una modificación en los horarios de funcionamiento, ya que antes permanecían abiertos hasta altas horas de la madrugada. Manrique cree que las ventas pueden mejorar si les permiten volver a los horarios anteriores.

Alejandra Luna, dueña de Los de Ale, declaró: “Al principio nos costó, pero después la clientela nos siguió y se ha sumado más gente”.

pancho 2

Más adelante, dio su opinión sobre el actual espacio en comparación con su antiguo lugar en los alrededores de Plaza España: “En lo personal, a mí me gusta acá porque es más amplio, tiene más espacio y la gente misma nos dice que tiene más lugar para moverse y trasladarse, sobre todo para poner reposeras. Hay gente que trae mesitas y está más cómoda”. Además, agregó que tiene grandes expectativas por la futura inauguración de los juegos para niños y el Museo de Ciencias Naturales.

Cabe destacar que la Municipalidad de la Capital avanzó con las obras de instalación eléctrica, para que los carros no tengan que llevar un generador. Además, han colocado un nuevo alumbrado público, tanto en la calle como las veredas, y están mejorando los alrededores.

A continuación, mirá el video completo: