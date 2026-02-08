domingo 8 de febrero 2026

Previando el carnaval

Nos metemos a la tienda de disfraces que tiene más de 5 mil trajes: ¿Cuál es el favorito de los sanjuaninos?

Visitamos una de las tiendas de disfraces más grandes de San Juan y conocimos cuáles son los trajes más buscados por chicos y grandes. Precios, tendencias y el capibara inflable que se convirtió en el favorito para vivir el carnaval a pleno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
disfraces San Juan

Con la llegada de febrero y el carnaval a la vuelta de la esquina, la búsqueda del disfraz ideal se vuelve casi una misión obligada para muchas familias sanjuaninas. En ese contexto, Garabatos, una tienda ubicada en la esquina de Hermógenes Ruiz y 9 de Julio, en Capital, se posiciona como una de las más elegidas por su enorme variedad: más de 5 mil trajes disponibles para todas las edades y gustos.

“Un dato muy importante es que durante todo febrero vamos a mantener los mismos precios que en diciembre y enero”, destacó Meli, dueña del local, al explicar una de las decisiones comerciales que más celebran los clientes en plena temporada alta.

En el caso de los más chicos, el alquiler de disfraces tiene un valor de 20 mil pesos, más un depósito de 5 mil que luego se reintegra. Para los adultos, el precio es de 25 mil pesos, con un seguro adicional de 5 mil pesos, también reintegrable. “Los trajes vienen completos, con todos los accesorios incluidos. Si es un pirata, por ejemplo, lleva sombrero, parche, collares, todo”, detalló.

A la hora de hablar de preferencias, Meli asegura que no hay una sola tendencia marcada, aunque sí algunos patrones que se repiten. “La gente elige cosas súper variadas, pero siempre bien coloridas. Se usa mucho lo cortito, lo sexy, pero hay de todo”, explicó.

Entre los clásicos que nunca pasan de moda aparece uno que se mantiene firme año tras año. “El disfraz de Scary Movie siempre lo eligen, es un clásico en cualquier época del año”, contó. También mencionó al Grinch como uno de los más buscados, especialmente por su máscara. “A la gente le gusta porque no se le ve la cara y viene con el traje completo”.

En los últimos tiempos, los trajes gigantes y los muñecos inflables se ganaron un lugar especial entre los favoritos del público. En ese segmento, los precios oscilan entre los 45 y 50 mil pesos por el alquiler, con un seguro de 10 mil pesos que se devuelve al momento de la entrega. Entre ellos, el capibara inflable se convirtió en la estrella indiscutida de la temporada, elegido tanto por jóvenes como por adultos que buscan llamar la atención y sumar humor a los festejos.

Con opciones para todos los bolsillos y una oferta que combina clásicos, tendencias y personajes virales, el disfraz vuelve a ser una parada obligada para quienes quieren vivir el carnaval a pleno.

Toda la info, en esta videonota:

