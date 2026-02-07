Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

El fenómeno de las personas que se identifican con animales, conocido como therian , comenzó a ganar visibilidad en Argentina y en las últimas semanas irrumpió con fuerza en las redes sociales. A través de plataformas como TikTok, integrantes de esta comunidad comparten testimonios, reflexiones y performances que buscan expresar esta identidad, generando sorpresa, curiosidad y debate entre los usuarios.

Para estar atentos Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Tiempo de Verano en SJ Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

San Juan no quedó al margen de esta tendencia. Según informó el medio digital Info Albardón, un grupo de jóvenes sanjuaninos ya organizó una “juntada therian” , que se realizará el viernes 13 de febrero a las 19:30 , en el Parque Latinoamericano . La propuesta apunta a reunir a personas que se reconocen dentro de esta identidad para compartir una tarde de encuentro y expresión colectiva.

Por el momento, no se difundieron flyers oficiales ni se presentaron referentes formales que representen a la comunidad therian en la provincia. Sin embargo, el anuncio informal del encuentro no pasó desapercibido y generó una rápida repercusión en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los comentarios, consultas y opiniones sobre esta particular convocatoria.

Mientras el fenómeno continúa expandiéndose en el país, la reunión prevista en San Juan marcaría uno de los primeros encuentros presenciales vinculados a esta identidad en la provincia y deja en evidencia el impacto de las nuevas expresiones culturales que emergen desde el mundo digital.

Quiénes son y cómo surge esta nueva tendencia

La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y contenidos vinculados a su identidad therian. La viralización de estos relatos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

Por otro lado no hay que confundir a los therians con los furries. Estos últimos, más allá de que también usen máscaras o trajes animales, forman parte de un fandom centrado en personajes antropomórficos: animales con rasgos humanos, como hablar, vestirse o caminar erguidos.