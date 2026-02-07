sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

El Ministerio de Salud ya detectó siete casos de psitacosis en humanos, varios de ellos con internación, y advierten que estarían íntimamente relacionados con el tráfico ilegal de aves en la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
image (19)

La psitacosis, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del género Chlamydia, encendió las alertas sanitarias en San Juan. En las últimas semanas, el sistema de salud provincial confirmó siete casos en humanos, algunos con cuadros que requirieron internación, lo que motivó un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente para identificar el origen de los contagios.

Lee además
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas. 
Tensión en el mercado de dos ruedas

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan
Cangrejos en miniatura, las características de las llamativas criaturas que forman parte de la naturaleza de San Juan.
Maravilla local

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

Según explicó a Tiempo de San Juan Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, se trata de una enfermedad silenciosa que afecta principalmente a aves psitácidas, como loros, cotorras y catas. “Muchas veces los animales no presentan síntomas, pero cuando atraviesan situaciones de estrés, como el hacinamiento o la desnutrición, la enfermedad se expresa y aumenta el riesgo de contagio”, detalló.

Desde Ambiente advierten que esta situación se intensifica en esta época del año, cuando salen los pichones y se incrementan los cargamentos ilegales de aves que llegan a la provincia para su venta. “Son traslados en condiciones deplorables, con animales muy hacinados. Eso hace que muchos enfermen y contagien”, señaló Salomón, al tiempo que confirmó que muchos de estos casos están vinculados al tráfico ilegal.

En ese marco, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente ya trabajan en la identificación de personas que comercializan loros y catas de manera ilegal. La preocupación no es menor: un ave infectada puede contagiar a una familia entera en cuestión de días. Si bien la psitacosis no se transmite de persona a persona, sí es altamente contagiosa desde el animal al humano.

En las aves, los signos de alarma incluyen debilidad, decaimiento y falta de vitalidad, mientras que en los humanos la enfermedad provoca síntomas similares a la gripe, como fiebre, tos seca, dolor de cabeza y fatiga, pudiendo evolucionar hacia una neumonía grave si no se trata a tiempo.

Las autoridades insisten en la prevención como principal herramienta: evitar la compra de animales a vendedores ambulantes, no adquirir aves de origen ilegal y garantizar buenas condiciones de cuidado para quienes ya tienen aves en sus hogares.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

Glencore rompe con Río Tinto: cuál es el impacto en el histórico Pachón de San Juan

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

Instalarán en un paraíso sanjuanino un telescopio "ojo de mosca", ¿qué es?

Achem despejó dudas sobre cambios en el gabinete de Orrego y defendió la reforma electoral

Un multimillonario con negocios en San Juan tiene un plan para invertir casi $2.900.000.000.000 durante 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dario barassi mostro su maquina de los 90 y recordo viejas epocas en la provincia: nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Te Puede Interesar

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Por Daiana Kaziura
Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Alerta por la enfermedad de las catas estresadas en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla
Para estar atentos

Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico
En San Lorenzo

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico