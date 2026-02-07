Alerta por la "enfermedad de las catas estresadas" en San Juan: qué es, cómo afecta a los humanos y cómo prevenirla

La psitacosis, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del género Chlamydia, encendió las alertas sanitarias en San Juan. En las últimas semanas, el sistema de salud provincial confirmó siete casos en humanos, algunos con cuadros que requirieron internación, lo que motivó un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente para identificar el origen de los contagios.

Según explicó a Tiempo de San Juan Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, se trata de una enfermedad silenciosa que afecta principalmente a aves psitácidas, como loros, cotorras y catas. “Muchas veces los animales no presentan síntomas, pero cuando atraviesan situaciones de estrés, como el hacinamiento o la desnutrición, la enfermedad se expresa y aumenta el riesgo de contagio”, detalló.

Desde Ambiente advierten que esta situación se intensifica en esta época del año, cuando salen los pichones y se incrementan los cargamentos ilegales de aves que llegan a la provincia para su venta. “Son traslados en condiciones deplorables, con animales muy hacinados. Eso hace que muchos enfermen y contagien”, señaló Salomón, al tiempo que confirmó que muchos de estos casos están vinculados al tráfico ilegal.

En ese marco, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente ya trabajan en la identificación de personas que comercializan loros y catas de manera ilegal. La preocupación no es menor: un ave infectada puede contagiar a una familia entera en cuestión de días. Si bien la psitacosis no se transmite de persona a persona, sí es altamente contagiosa desde el animal al humano.

En las aves, los signos de alarma incluyen debilidad, decaimiento y falta de vitalidad, mientras que en los humanos la enfermedad provoca síntomas similares a la gripe, como fiebre, tos seca, dolor de cabeza y fatiga, pudiendo evolucionar hacia una neumonía grave si no se trata a tiempo.

Las autoridades insisten en la prevención como principal herramienta: evitar la compra de animales a vendedores ambulantes, no adquirir aves de origen ilegal y garantizar buenas condiciones de cuidado para quienes ya tienen aves en sus hogares.