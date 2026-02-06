viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Se trata de María Celeste Arredondo, quien era estudiante del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.34.04

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se encuentra conmocionada por el fallecimiento de la estudiante María Celeste Arredondo, estudiante del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Desde el sector estudiante enviaron sus condolencias para la alumna que fue parte de la institución.

Lee además
una dj de proyeccion internacional llega a san juan para celebrar el dia de los enamorados
Evento

Una DJ de proyección internacional llega a San Juan para celebrar el Día de los Enamorados
¿cual es el peor signo del zodiaco segun los sanjuaninos? video
Tiempo pregunta

¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

“Despedimos con profundo dolor a María Celeste Arredondo, estudiante del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa”, expresó el Movimiento Universitario Unido (MUU).

“Acompañamos a su familia, a sus afectos y compañerxs, en este momento de tristeza. La memoria y el abrazo colectivo, honrando su paso por nuestra facultad”, continuaron.

Con estas expresiones de pesar, la comunidad académica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes cierra una jornada marcada por el luto. El mensaje del sector estudiantil se suma a las muestras de respeto hacia la trayectoria de María Celeste Arredondo en la institución, mientras sus compañeros y docentes recuerdan a la joven fallecida.

Seguí leyendo

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

Instalarán en un paraíso sanjuanino un telescopio "ojo de mosca", ¿qué es?

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

¡Bien cargada y surtida!: el Teatro Sarmiento presentó la agenda de febrero con propuestas para toda la familia

Quiniela sanjuanina: un apostador ganó más de $5 millones

Paso de Agua Negra: a pesar de que casi no estuvo cortado, su uso muestra una caída del 30%

Los fenómenos que se verán en el cielo de San Juan este febrero y los mejores días para ir a los observatorios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso branka motors: la empresa no se presento y fracaso la conciliacion en defensa al consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador