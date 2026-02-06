Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se encuentra conmocionada por el fallecimiento de la estudiante María Celeste Arredondo, estudiante del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Desde el sector estudiante enviaron sus condolencias para la alumna que fue parte de la institución.

“Despedimos con profundo dolor a María Celeste Arredondo, estudiante del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa”, expresó el Movimiento Universitario Unido (MUU).

“Acompañamos a su familia, a sus afectos y compañerxs, en este momento de tristeza. La memoria y el abrazo colectivo, honrando su paso por nuestra facultad”, continuaron.

Con estas expresiones de pesar, la comunidad académica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes cierra una jornada marcada por el luto. El mensaje del sector estudiantil se suma a las muestras de respeto hacia la trayectoria de María Celeste Arredondo en la institución, mientras sus compañeros y docentes recuerdan a la joven fallecida.