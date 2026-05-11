lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Murió Nicolás Torre Soria, integrante de una histórica familia judicial

El joven, de 22 años, era hijo de un dirigente de la Unión Judicial y nieto de un exministro de la Corte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
offfff.mp4

Tras una extensa lucha contra una dura enfermedad, este domingo falleció Nicolás Torre Soria, nieto del exministro de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega.

Lee además
atencion vecinos de albardon: osse advirtio por interrupciones en el servicio de agua potable
Para tener en cuenta

Atención vecinos de Albardón: OSSE advirtió por interrupciones en el servicio de agua potable
los misterios del otro valle de la luna, que proyectan en jachal
Ciencia y turismo

Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal

Según trascendió, el joven de apenas 22 años, padecía cáncer intestinal, enfermedad que con el tiempo se diseminó por otras zonas de su cuerpo, lo que derivó en su fallecimiento. Nicolás era además hijo de Daniel Torre, actual secretario gremial de la Unión Judicial y de Marta Soria, referente en la Unidad de Violencia y fuero de Familia. También era sobrino de los magistrados Abel y Federico Soria.

Tras conocerse la noticia, el Colegio de Magistrados emitió un comunicado acompañando a la familia: "Acompañamos a Abel, Federico y a toda su familia en este doloroso momento"

Seguí leyendo

¿Qué saben los sanjuaninos sobre el escándalo de Adorni?

El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

Atracción satelital: la Luna arde y hace crecer las visitas en Ischigualasto

La moderna estación ferroviaria de San Juan que nunca llegó a construirse y fue planificada en los '80

Luna llena, sombras y silencio: Ischigualasto de noche, un paisaje que se vuelve emoción

Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

El renacer de la basura: VERSU acelera su marcha para iluminar San Juan

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los misterios del otro valle de la luna, que proyectan en jachal
Ciencia y turismo

Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson
Historias del Crimen

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Minería

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal
Ciencia y turismo

Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes
SMN

Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes

Murió Nicolás Torre Soria, integrante de una histórica familia judicial
Dolor

Murió Nicolás Torre Soria, integrante de una histórica familia judicial