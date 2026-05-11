Murió Nicolás Torre Soria, integrante de una histórica familia judicial

Tras una extensa lucha contra una dura enfermedad, este domingo falleció Nicolás Torre Soria, nieto del exministro de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega.
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El joven, de 22 años, era hijo de un dirigente de la Unión Judicial y nieto de un exministro de la Corte.
Tras una extensa lucha contra una dura enfermedad, este domingo falleció Nicolás Torre Soria, nieto del exministro de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega.
Según trascendió, el joven de apenas 22 años, padecía cáncer intestinal, enfermedad que con el tiempo se diseminó por otras zonas de su cuerpo, lo que derivó en su fallecimiento. Nicolás era además hijo de Daniel Torre, actual secretario gremial de la Unión Judicial y de Marta Soria, referente en la Unidad de Violencia y fuero de Familia. También era sobrino de los magistrados Abel y Federico Soria.
Tras conocerse la noticia, el Colegio de Magistrados emitió un comunicado acompañando a la familia: "Acompañamos a Abel, Federico y a toda su familia en este doloroso momento"