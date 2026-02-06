viernes 6 de febrero 2026

Proyectos

Un multimillonario con negocios en San Juan tiene un plan para invertir casi $2.900.000.000.000 durante 2026

Con resultados financieros en recuperación y un portafolio de proyectos en expansión, el principal desarrollador inmobiliario del país prepara un año de fuerte actividad. El plan combina megaproyectos urbanos, crecimiento en shoppings, oficinas y hoteles, y una estrategia financiera orientada a consolidar su posición en el mercado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
eduardo elsztain milei.jpg
Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear más empleo en Calingasta: cuántos puestos serán
Fabián Ruggeri, un productor cooperativistas, es el presidente electo de la Coviar.
Cambio de autoridades

Un productor cooperativo de Mendoza, presidirá la COVIAR hasta 2029

En paralelo a su expansión productiva, el holding Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA), dirigido por Elsztain, presentó ante la Comisión Nacional de Valores un balance que marca un giro significativo en su desempeño.

Según informó el portal IProfesional, la compañía pasó de pérdidas a ganancias, con un resultado neto positivo de $248.817 millones, frente a un rojo de $53.896 millones en el mismo período del año anterior. El cambio se explica, en parte, por la revalorización de activos y el impacto de la devaluación sobre propiedades valuadas en dólares.

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, los ingresos crecieron 4,7% interanual, hasta alcanzar los $292.081 millones, impulsados principalmente por el segmento de centros comerciales. El EBITDA llegó a $147.190 millones, con un incremento del 4,9%.

Shoppings, oficinas y hoteles: señales mixtas

El negocio de centros comerciales continúa siendo el principal motor del grupo, con una superficie alquilable de más de 373.000 metros cuadrados. Sin embargo, las ventas reales de los locatarios registraron una caída del 8,1% interanual, reflejando un contexto de consumo todavía desafiante.

En el segmento de oficinas premium, IRSA mantiene altos niveles de ocupación, con una vacancia del 13,7% en el mercado premium de Buenos Aires y precios estables. Los ingresos del área crecieron 15,5%, impulsados por la mejora en la ocupación y el efecto cambiario.

En hotelería, el grupo mostró una recuperación gradual, con un aumento del 6% en ingresos y un crecimiento del EBITDA del 44,8%, aunque condicionado por factores estacionales y la menor competitividad cambiaria del turismo receptivo.

Un plan de expansión de más de u$s2.000 millones

El balance de IRSA confirma que 2026 será un año clave para el holding. El grupo proyecta un plan de inversiones superior a los u$s2.000 millones, que incluye la reconversión de inmuebles, la construcción de nuevos centros comerciales y desarrollos urbanos de gran escala.

Entre las iniciativas destacan la transformación del Showcenter de Haedo en un Premium Outlet, con una inversión de u$s20 millones; la creación del Distrito Diagonal en La Plata, con un desembolso de u$s130 millones; y el avance del megaproyecto Ramblas del Plata, en la Costanera Sur porteña.

A estos se suman las torres residenciales vinculadas al shopping DOT, en Saavedra, y la reconversión del Mercado del Plata en microdepartamentos, en línea con la estrategia de revitalización del Microcentro porteño.

Expectativas y estrategia financiera

De cara al futuro, IRSA anticipa un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, con mejores condiciones para la planificación de inversiones de mediano y largo plazo. El grupo prevé continuar ampliando su portafolio, incorporar nuevas marcas internacionales en sus shoppings y explorar oportunidades de adquisición de activos estratégicos.

El plan de negocios también incluye una estrategia financiera basada en la eficiencia de costos, la mejora de la liquidez y el uso de herramientas como emisión de acciones, obligaciones negociables y eventual disposición de activos.

El vínculo con San Juan: minería, inversión y tensión social

En la provincia, el nombre de Elsztain está ligado al proyecto aurífero Hualilán, ubicado en Ullum, cuyo esquema productivo tiene como pieza clave a Calingasta, donde se procesará el mineral en la planta Casposo, también de su propiedad.

A través de la minera Golden Mining, subsidiaria de Challenger Gold, la empresa anunció un compromiso de inversión superior a los $11.832 millones entre 2026 y 2028, junto con la creación de 38 nuevos puestos de trabajo y la ejecución de obras de infraestructura que impactarán en la economía local.

Entre los proyectos previstos figuran la construcción de un puente Bailey sobre el río Los Patos, con un presupuesto estimado de $725 millones, y un playón de stock de mineral en Casposo, con una inversión adicional de $203 millones. A esto se suma el movimiento económico derivado de servicios logísticos, alojamiento, alimentación y provisión de combustible con proveedores del departamento.

El avance del proyecto se da en un contexto marcado por tensiones con autoridades municipales y sectores de la comunidad de Calingasta, que rechazaron el tránsito de camiones por el casco urbano. Esa oposición obligó a replantear la logística del traslado del mineral y derivó en un esquema alternativo que incluye desvíos y nuevas obras para evitar el paso por zonas sensibles.

Mientras se concretan esas obras, la empresa aguarda autorizaciones para implementar un transporte transitorio con circulación controlada de camiones, en un escenario donde la apuesta por empleo local e inversiones aparece como una señal para construir consenso social.

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.
La visión del gobierno provincial

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
