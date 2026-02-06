viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Este viernes, el jefe de Gabinete planteó en conferencia de prensa el impacto económico para los diferentes distritos. Sobre la provincia, informó que tendrá relevancia en la producción minera.

Por Agencia NA
image

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abrirá nuevas oportunidades para las provincias con perfil minero, entre ellas San Juan, al ampliar las posibilidades de exportación y consolidar un escenario más favorable para el desarrollo productivo regional.

Lee además
argentina y estados unidos firmaron un acuerdo de comercio e inversion reciproco
En Washington

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco
acuerdo con estados unidos: milei lo enviara al congreso
Trámite

Acuerdo con Estados Unidos: Milei lo enviará al Congreso

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el funcionario destacó que el entendimiento bilateral permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía y posicionar a distintas provincias en mercados internacionales con mayor competitividad. En ese marco, sostuvo que el impacto del acuerdo será positivo para distritos vinculados a la actividad minera, como Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca, además de San Juan.

El impacto del acuerdo para San Juan

Tras el acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, destacó a Tiempo de San Juan que la provincia podría verse beneficiada especialmente en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura. Según explicó, el nuevo escenario abre oportunidades para atraer inversiones y fortalecer proyectos clave para el desarrollo productivo local.

En el plano minero, el cobre aparece como uno de los principales ejes, en línea con la demanda global de minerales críticos para la transición energética. Fernández subrayó que el acuerdo facilitaría el acceso al financiamiento internacional para empresas que operan en San Juan, lo que resulta clave para proyectos avanzados como Los Azules, que buscan capital para iniciar nuevas etapas de desarrollo. Además, remarcó que el vínculo con Estados Unidos aporta previsibilidad y mejora el perfil de la provincia dentro del mapa de inversiones.

El ministro también señaló que el entendimiento bilateral podría facilitar créditos para obras de infraestructura y energía, áreas donde San Juan presenta necesidades urgentes. La posibilidad de acceder a financiamiento con mejores tasas y plazos permitiría avanzar en caminos, tendidos eléctricos y otras obras de base necesarias para acompañar el crecimiento productivo.

Por último, Fernández indicó que el acuerdo es dinámico y podría ampliarse a otros sectores como la salud, la vitivinicultura y la olivicultura, además del agro. Si bien admitió que aún resta analizar el impacto en la industria farmacéutica y en algunas cadenas productivas, sostuvo que la provincia buscará incorporar a las economías regionales en futuras etapas, mientras destacó que las empresas locales mantienen competitividad frente a los cambios que podría traer el nuevo esquema comercial.

Otros dichos de Adorni en conferencia de prensa

El mensaje fue parte de un llamado del Gobierno nacional a las provincias para que sus representantes en el Congreso acompañen la iniciativa, considerada por el oficialismo como un paso clave en la estrategia de apertura económica y expansión comercial.

Al referirse a las posibilidades de exportación para cada provincia, Adorni remarcó que el de Javier Milei es el “primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo”.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 06.02.2026

"Gracias a la apertura ganadera recíproca con los Estados Unidos, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne, dijo Adorni, al destacar especialmente que la provincia de Buenos Aires, gobernada por un opositor como Axel Kicillof, podría beneficiarse gracias a la exportación de carne.

Además, provincias del norte argentino como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos “van a poder vender sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.

Por otro lado, añadió que la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos" da lugar a las exportaciones, con valor agregado, de productos hechos en Córdoba y Santa Fe", que se verán directamente beneficiadas.

Por último, manifestó que el acuerdo consolida al país en el liderazgo del mercado regional porque “Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y del libre comercio y no el estatismo en el que estuvimos sumergidos al extremo”, cerró.

“Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos del país”, dijo al destacar el “nuevo y enorme mercado para nuestras empresas de más de 340 millones de personas y, más y mejores productos para los consumidores”.

Temas
Seguí leyendo

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

El colaborador más cercano al ex papa reveló por qué Francisco no visitó Argentina durante su pontificado

En contra de la reforma laboral, la CGT se movilizará el miércoles al Congreso, pero sin paro general

Bullrich utilizó un ejemplo con celulares para defender la reforma laboral: mirá

Un análisis de orina de rutina podría cambiar el futuro de la salud renal en Argentina: los detalles

Madres del Dolor repudia de la venta de alcohol en el Monumental

Conmoción en Mendoza: le dispararon a un hombre con una "escopeta tumbera" y detuvieron a un menor

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no quiere volver a manejar: la policia que atropello a un delincuente en buenos aires amplio su declaracion
Acceso Sudeste

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya