Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abrirá nuevas oportunidades para las provincias con perfil minero, entre ellas San Juan, al ampliar las posibilidades de exportación y consolidar un escenario más favorable para el desarrollo productivo regional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el funcionario destacó que el entendimiento bilateral permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía y posicionar a distintas provincias en mercados internacionales con mayor competitividad. En ese marco, sostuvo que el impacto del acuerdo será positivo para distritos vinculados a la actividad minera, como Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca, además de San Juan.

El impacto del acuerdo para San Juan

Tras el acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, destacó a Tiempo de San Juan que la provincia podría verse beneficiada especialmente en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura. Según explicó, el nuevo escenario abre oportunidades para atraer inversiones y fortalecer proyectos clave para el desarrollo productivo local.

En el plano minero, el cobre aparece como uno de los principales ejes, en línea con la demanda global de minerales críticos para la transición energética. Fernández subrayó que el acuerdo facilitaría el acceso al financiamiento internacional para empresas que operan en San Juan, lo que resulta clave para proyectos avanzados como Los Azules, que buscan capital para iniciar nuevas etapas de desarrollo. Además, remarcó que el vínculo con Estados Unidos aporta previsibilidad y mejora el perfil de la provincia dentro del mapa de inversiones.

El ministro también señaló que el entendimiento bilateral podría facilitar créditos para obras de infraestructura y energía, áreas donde San Juan presenta necesidades urgentes. La posibilidad de acceder a financiamiento con mejores tasas y plazos permitiría avanzar en caminos, tendidos eléctricos y otras obras de base necesarias para acompañar el crecimiento productivo.

Por último, Fernández indicó que el acuerdo es dinámico y podría ampliarse a otros sectores como la salud, la vitivinicultura y la olivicultura, además del agro. Si bien admitió que aún resta analizar el impacto en la industria farmacéutica y en algunas cadenas productivas, sostuvo que la provincia buscará incorporar a las economías regionales en futuras etapas, mientras destacó que las empresas locales mantienen competitividad frente a los cambios que podría traer el nuevo esquema comercial.

Otros dichos de Adorni en conferencia de prensa

El mensaje fue parte de un llamado del Gobierno nacional a las provincias para que sus representantes en el Congreso acompañen la iniciativa, considerada por el oficialismo como un paso clave en la estrategia de apertura económica y expansión comercial.

Al referirse a las posibilidades de exportación para cada provincia, Adorni remarcó que el de Javier Milei es el “primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo”.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 06.02.2026

"Gracias a la apertura ganadera recíproca con los Estados Unidos, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne, dijo Adorni, al destacar especialmente que la provincia de Buenos Aires, gobernada por un opositor como Axel Kicillof, podría beneficiarse gracias a la exportación de carne.

Además, provincias del norte argentino como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos “van a poder vender sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.

Por otro lado, añadió que la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos" da lugar a las exportaciones, con valor agregado, de productos hechos en Córdoba y Santa Fe", que se verán directamente beneficiadas.

Por último, manifestó que el acuerdo consolida al país en el liderazgo del mercado regional porque “Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y del libre comercio y no el estatismo en el que estuvimos sumergidos al extremo”, cerró.

“Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos del país”, dijo al destacar el “nuevo y enorme mercado para nuestras empresas de más de 340 millones de personas y, más y mejores productos para los consumidores”.