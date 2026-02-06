Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.

El cobre, como uno de los minerales críticos que necesita el país del norte, y que San Juan tiene en abundancia es un beneficio indiscutido. Pero a la vez, se abren otras oportunidades estratégicas para esta provincia con el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina.

Repercusiones En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

Es que Estados Unidos facilitará inversiones a este país, con lo cual será más fácil acceder financiamiento a menor costo para obras de energía y de infraestructura, dos sectores clave para San Juan. Además, está la promesa, sin fecha, para revisar los aranceles para vinos, mostos y aceite de oliva.

Tras la firma del acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández; repasó para Tiempo de San Juan las oportunidades que se abren para la provincia en sectores considerados estratégicos. “A San Juan en particular lo que le beneficia son temas vinculados a la minería, la promoción de inversiones en sectores energéticos y el desarrollo de infraestructura”, señaló.

El cobre y los minerales críticos

Según explicó el funcionario, en esta primera etapa el impacto del acuerdo se concentra en un área donde San Juan ya tiene un rol protagónico como es la minería, especialmente el cobre como un mineral crítico para la transición energética. Hay que recordar que en forma paralela al acuerdo macro de comercio entre ambos países, se firmó uno en particular de Minerales Críticos.

En ese sentido, el ministro remarcó que el beneficio no se limita al Estado provincial. “Las empresas que se instalan en San Juan para desarrollar proyectos mineros pueden ver facilitado el acceso al financiamiento en los mercados de capitales de Estados Unidos”, afirmó. Eso es un punto clave para aquellas mineras en estado avanzado –como es el caso de Los Azules en Calingasta- que está en busca de inversores para arrancar.

Fernández añadió que Estados Unidos comenzó a considerar estratégica la vinculación con Argentina en materia de minerales críticos, lo que posiciona a San Juan en un lugar destacado dentro del mapa de inversiones. “Ese paraguas institucional genera mayor previsibilidad y confianza para quienes buscan invertir”, dijo.

Energía e infraestructura

Otro punto central que se abre con este acuerdo comercial y de inversiones es la posibilidad de créditos para obras clave para San Juan: la provincia necesita en forma urgente caminos y obras energéticas de base, incluso para complementar las inversiones que las propias mineras deben realizar. Además, la provincia tiene capacidad de endeudarse, siempre que sea a tasas bajas que las actuales.

Fernández indicó que el acuerdo contempla facilidades a través de bancos de Estados Unidos, lo que permitiría acceder a financiamiento con mejores plazos y tasas. “Este acuerdo puede ayudar a reducir los costos del financiamiento, algo fundamental para obras de base como caminos y tendidos eléctricos”, explicó.

Los sectores en agenda

Salud, vitivinicultura y olivicultura, son los sectores que quedan en agenda, ya sea para analizar ahora o en una próxima etapa. En relación con el sector de la salud, el ministro Fernández admitió que aún resta analizar el impacto del acuerdo en la industria farmacéutica, especialmente en lo referido a medicamentos y patentes. “Es un tema que tenemos que estudiar en diálogo con las empresas locales”, señaló.

Fernández remarcó que se trata de un acuerdo “dinámico, que se va a ir ampliando con el tiempo”, y adelantó que San Juan buscará incorporar en futuras etapas a las economías regionales, en particular la cadena olivícola y vitivinícola, con el objetivo de eliminar en un futuro los aranceles de ingreso al mercado estadounidense.

Un dato que aclaro el ministro atañe al sector agropecuario: si bien el acuerdo habilita las importaciones de ganado en pie y aves de corral desde Estados Unidos, al mismo tiempo amplía las cuotas de exportación de carnes argentinas.

Sobre la actividad avícola en San Juan, el ministro llevó tranquilidad y destacó que las empresas locales, como Aviagen, radicada en Sarmiento, están enfocadas en el desarrollo genético y cuentan con competitividad a nivel internacional.