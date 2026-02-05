Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en las últimas horas del jueves una alerta meteorológica para 10 provincias del país.

Afortunadamente, San Juan no está entre ellas. En nuestra ciudad se espera que la madrugada del viernes venga con lluvia, antecediendo a un día nublado, con temperaturas que llegarán a los 29 grados de máxima en horas de la tarde.