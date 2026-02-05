viernes 6 de febrero 2026

El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

En horas marcadas por severas alertas climatológicas en medio país, qué pasará en nuestra provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en las últimas horas del jueves una alerta meteorológica para 10 provincias del país.

Afortunadamente, San Juan no está entre ellas. En nuestra ciudad se espera que la madrugada del viernes venga con lluvia, antecediendo a un día nublado, con temperaturas que llegarán a los 29 grados de máxima en horas de la tarde.

Durante todo el día soplará un viento suave del este.

