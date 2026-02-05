jueves 5 de febrero 2026

Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El hombre mayor descansaba cuando la banda de asaltantes irrumpió y lo atacó dentro de la casa de su hijo. Le propinaron trompadas y patadas. No pudieron robar demasiado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.

Un anciano fue a cuidar la casa de su hijo en un coqueto barrio privado de Santa Lucía y vivió una verdadera pesadilla, además de terminar desfigurado a golpes. Es que fue atacado por una banda de cinco delincuentes que irrumpió por los fondos del complejo, entró a la vivienda y le dieron una brutal paliza. Se sospecha que los ladrones iban por un gran botín, pero tuvieron que escapar antes de tiempo y solo alcanzaron a llevarse un anillo con brillantes y documentación.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que el violento asalto tuvo como única víctima a un abuelo de 74 años, de nombre Eduardo Strasa, quien sufrió heridas en el rostro y la cabeza como consecuencia de las trompadas y patadas que recibió. También señalaron que el ataque sucedió alrededor de las 2 de la mañana del martes, dentro del Barrio Complejo La Legua, y aclararon que el anciano no vive allí, sino que estaba cuidando la casa de su hijo que se encontraba de vacaciones con su familia.

Strasa estaba solo y dormía cuando los cinco asaltantes entraron por una puerta del fondo de la propiedad. Se sospecha que la banda ingresó también por la parte trasera del country, posiblemente después de la ronda habitual que hace el vigilador cada hora por todo el barrio, explicó un funcionario.

En la garita del complejo explicaron que ahora reforzaron la seguridad en el barrio cerrado.

En la garita del complejo explicaron que ahora reforzaron la seguridad en el barrio cerrado.

El abuelo fue rodeado por los ladrones, que lo tomaron a golpes de puño y hasta le propinaron patadas una vez que lo tuvieron en el piso. Fuentes del caso contaron que el hombre mayor relató que forcejeó y se resistió, a la vez que los perros empezaron a ladrar a partir de sus gritos desesperados. En ese momento, los delincuentes comenzaron a revisar la vivienda en busca de objetos de valor.

Una versión indicó que los ladridos alertaron al sereno que se hallaba en la garita, quien se dirigió hasta la casa a ver qué pasaba. Fue entonces cuando los ladrones tuvieron que abortar el plan y emprendieron la fuga por los fondos. De acuerdo con las primeras informaciones, la banda solo pudo apoderarse de un anillo de oro con brillantes y documentación.

El anciano luego fue auxiliado por el guardia de seguridad y por efectivos de la Comisaría 5ª, que se hicieron presentes en la vivienda. Strasa fue asistido en un sanatorio privado debido a que presentaba hematomas y lesiones en el rostro, pero se encontraba fuera de peligro, informaron fuentes oficiales.

