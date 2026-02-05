La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson

El nosocomio central de la provincia realizó un mensaje de despedida para el camillero expresando sus condolencias para la familia: “El Hospital Dr. Guillermo Rawson transmite sus condolencias a los familiares y amigos por el fallecimiento del Sr. Víctor Hugo Silva”. La publicación:
Por este siniestro, momentáneamente quedó detenido el conductor del camión, identificado como Gustavo Ariel Pastén (51). Desde la Justicia informaron que ahora están a la espera de la autopsia del motorista.
Sobre el siniestro, formalmente desde Fiscalía expresaron que ocurrió por calle Lavalle entre Juncal y Meglioli, en Rivadavia. El camión, recolecto de basura, circulaba a escasa velocidad por Lavalle de Oeste a Este ya que había trabajadores en la zona.
En un momento, el conductor del camión paró esperando a sus compañeros que estaban abocados a recolectar la basura y el motociclista -que circulaba por la misma vía- impactó al camionero en la zona trasera.
Según pudo saber el ayudante fiscal Adrián Elizondo y el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5, el motociclista se estaba dirigiendo a un club deportivo. El mismo perdió la vida en el acto.