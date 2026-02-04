miércoles 4 de febrero 2026

Tras la agresión

En la Peatonal, agredió a su pareja con un bebé en brazos e insultó a quienes la auxiliaron: le dieron probation

El hecho ocurrió el pasado lunes. El hombre discutió y le tiró el celular a la mujer, cuando intentaba pedir un vehículo en una app de transporte. El acusado quedó imputado por daño simple y deberá cumplir tareas comunitarias y una reparación económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un episodio de violencia ocurrido en plena Peatonal sanjuanina terminó con una resolución judicial que evitó el juicio oral. Este miércoles 4 de febrero, fuentes judiciales confirmaron que la causa fue encuadrada en el delito de daño simple y que el acusado accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.

El hecho se registró el lunes 2 de febrero, cerca de las 19, cuando una mujer caminaba junto a Ramiro Exequiel Manrique Rivero por calle Rivadavia, casi General Acha. Según consta en el legajo fiscal, la discusión comenzó en la vía pública y se intensificó cuando la víctima, que llevaba a su bebé recién nacido en brazos, intentó evitar el conflicto mientras pedía un vehículo a través de una aplicación para retirarse del lugar.

En ese contexto, el agresor le arrebató el celular cuando pedía un vehículo por una app de transporte y lo arrojó violentamente contra el piso, provocando su destrucción total. La situación generó la intervención de varios transeúntes que intentaron auxiliar a la mujer, quienes fueron insultados por el acusado mientras continuaban los tironeos y las agresiones verbales.

La escena fue advertida por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia que se encontraba en la zona de las peatonales, quienes procedieron a la aprehensión de Manrique Rivero. Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y se inició el procedimiento especial de flagrancia, informándose la imputación provisoria y los derechos del detenido.

Finalmente, la Justicia resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por un año. Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar 30 horas de trabajo no remunerado para el Estado en un plazo de hasta cuatro meses y efectuar una reparación simbólica de 10.000 pesos destinada a merenderos comunitarios. La causa es investigada por el fiscal Carlos Rodríguez, con la asistencia del ayudante fiscal Eduardo García Thomas.

