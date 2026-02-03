Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

Un policía que chocó este martes por la mañana en Capital podría perder su pierna y su familia salió a pedir cadena de oración por él.
El cabo Facundo Ávila, de 27 años, está internado y sus seres queridos piden que recen por él. Chocó con el colectivo TNS de la RedTulum este martes por la mañana.
Se trata de Facundo Ávila, de 27 años, que chocó con un colectivo Mercedes Benz de la RedTulum, que era guiado por Rodolfo Andrés Zavaleta, de 42.
Ávila circulaba por Cereceto de Oeste a Este y el micro lo hacía de Sur a Norte. En la esquina con Avenida Rioja embistió de frente al micro y terminó impactando contra un negocio gastronómico de esa esquina. Producto del fuerte choque frontal, el uniformado sufrió graves fracturas en su pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson.
Ávila pertenece a la Unidad Operativa General Acha y cuando ocurrió el siniestro se cree que iba a un requerimiento policial, aunque todavía no lograron determinar si el cabo iba con la sirena puesta.
El hecho fue caratulado como lesiones culposas graves y la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, en su carácter de subrogante del fiscal Nicolás Schiattino.