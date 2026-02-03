martes 3 de febrero 2026

Inseguridad

A la cárcel: un delincuente forcejeó con una madre y su hijo para robarle un celular, lo atraparon y fue condenado

El sujeto revolcó a la víctima por el asfalto para intentar sustraerle sus pertenencias. Tras una tensa detención en una zona conflictiva de Chimbas, la justicia de Flagrancia lo mandó directo al Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.

El trasfondo de la pelea en la "Misa de Omega", en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.

En el marco de un juicio abreviado, Flagrancia condenó a un hombre a cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectiva por un violento intento de robo ocurrido el pasado domingo en el Barrio Lebiston, en el departamento de Chimbas. El hecho se desencadenó alrededor de las 13:00 horas, cuando un vecino alertó a las autoridades tras observar al agresor agrediendo verbalmente a una mujer y revolcándola por el asfalto con la intención de sustraerle los teléfonos celulares, tanto a ella como a su hijo menor de edad.

Ante el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y logró la aprehensión del sujeto. Sin embargo, debido a la hostilidad del entorno en dicha zona, los uniformados debieron trasladar el operativo de urgencia a la Comisaría 17° para garantizar la seguridad del procedimiento. En la causa intervino el Fiscal Dr. Fernando Bonomo y el ayudante Fiscal Dr. Eduardo García Thomas, quienes calificaron el hecho como robo simple en grado de tentativa y lesiones en concurso real.

Durante la audiencia, y tras la consulta a la base de datos de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), se determinó la vigencia de la prisión preventiva para el imputado. La sentencia definitiva no solo ratificó la pena de prisión efectiva, sino que además incluyó la declaración de reincidencia para el condenado, lo que asegura su permanencia en el Servicio Penitenciario sin los beneficios de una libertad anticipada.

Temas
