martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

La detención fue a primera hora de este martes. La causa está siendo investigada en la UFI CAVIG y el delito provisorio que le imputarán al sujeto es tentativa de femicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.

Lee además
Villa Río San Juan, lugar donde ocurrió el hecho de violencia de género. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Grave

Violencia de género extrema en Santa Lucía: atacó a puñaladas a su pareja y sobrevivió de milagro
una mujer le quito el celular a un hombre e hizo una transferencia de $800.000
Conflicto

Una mujer le quitó el celular a un hombre e hizo una transferencia de $800.000

Fuentes allegadas a este diario dijeron que la víctima sufrió al menos unas 40 puñaladas, dato que no pudo ser confirmado por los fiscales de la UFI CAVIG, ya que el médico legista todavía no las constató. De igual manera, desde la Justicia informaron que la mujer sí sufrió una gran cantidad de cuchillazos en diferentes zonas del cuerpo.

Uno de esos puntazos fue a la altura del cuello. Los primeros efectivos que actuaron en el lugar pensaron que la mujer había sufrido una grave herida en el cuello porque había mucha sangre, pero después se confirmó que las puñaladas eran superficiales.

La detención de Maximiliano Alé fue en la casa de sus padres. Este sujeto es oriundo de Rawson, precisamente del barrio Hualilán 2, según expresaron fuentes policiales a este diario.

Con la aprehensión de este hombre confirmada, desde la Justicia expresaron que se realizaron diferentes pericias en la casa donde ocurrió el ataque. Durante el allanamiento a la vivienda, secuestraron un par de zapatillas con manchas pardorojizas, las cuales aparentarían ser sangre.

Con respecto a la víctima, se supo que se encuentra internada en el Hospital Rawson, en el área de internación común, y estaría fuera de peligro.

Chapa de violencia de género
Temas
Seguí leyendo

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

En Caucete investigan un presunto caso de abuso sexual denunciado por una mujer, tras una fiesta

Allanamientos en Pocito: secuestraron drogas y armas, hay dos mujeres detenidas

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Revuelo en la Terminal por un detenido: la policía se sorprendió al revisar su mochila

Una abogada sufrió el ataque de ladrones en su casa en Santa Lucía

Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera

Estaba cosechando con amigos en Caucete, se descompensó y murió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según la Policía, el robo se produjo en el barrio Villaverde III.
Robo en vivienda

Una abogada sufrió el ataque de ladrones en su casa en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas