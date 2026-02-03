La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

A primera hora de este martes, personal policial de la UFI CAVIG detuvo a Maximiliano Alé (31) , el sujeto señalado de apuñalar salvajemente a su pareja durante la noche del lunes, en el interior del Asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía.

Fuentes allegadas a este diario dijeron que la víctima sufrió al menos unas 40 puñaladas, dato que no pudo ser confirmado por los fiscales de la UFI CAVIG, ya que el médico legista todavía no las constató. De igual manera, desde la Justicia informaron que la mujer sí sufrió una gran cantidad de cuchillazos en diferentes zonas del cuerpo.

Uno de esos puntazos fue a la altura del cuello. Los primeros efectivos que actuaron en el lugar pensaron que la mujer había sufrido una grave herida en el cuello porque había mucha sangre, pero después se confirmó que las puñaladas eran superficiales.

La detención de Maximiliano Alé fue en la casa de sus padres. Este sujeto es oriundo de Rawson, precisamente del barrio Hualilán 2, según expresaron fuentes policiales a este diario.

Con la aprehensión de este hombre confirmada, desde la Justicia expresaron que se realizaron diferentes pericias en la casa donde ocurrió el ataque. Durante el allanamiento a la vivienda, secuestraron un par de zapatillas con manchas pardorojizas, las cuales aparentarían ser sangre.

Con respecto a la víctima, se supo que se encuentra internada en el Hospital Rawson, en el área de internación común, y estaría fuera de peligro.