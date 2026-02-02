Estaba cosechando con amigos en Caucete, se descompensó y murió

Un joven de Caucete falleció tras haberse descompensado mientras cosechaba con amigos. Según informó la Policía, se llamaba Rodrigo Torres, era oriundo del departamento y fueron quienes lo acompañaban los que dieron aviso a la ambulancia.

Torres estaba cosechando cuando se descompensó y tuvieron que llevaron al Hospital César Aguilar. Ya en el nosocomio tuvo dos paros cardíacos y terminó muriendo.

De igual manera, intervino la Justicia para determinar las causas del deceso, aunque se supo que el joven ya tenía antecedentes de problemas al corazón.

